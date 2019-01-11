1. Uluslararası Yörük-Türkmen Çalıştayı

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de yeni sisteminin kurumsallaşması, vesayet ortamının son bulması için yerel seçimlerin büyük önem taşıdığını söyledi. Bakan Pakdemirli, Çeşme'deki bir otelde düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Türkmenlerin Yörüklerin biraz aykırı ama çok güzel insanlar olduğunu belirtti. Çalıştay kapsamında düzenlenen sergiyi gezdiğini ve Yörük Türkmen kültürüne özgü ürünleri incelediğini söyleyerek, "Çok güzel nadide eserler var. Bunları yaşatmamız lazım, keçemizi yaşatmamız lazım. Çünkü bugünü yaşıyoruz ama yarınlardan emanet aldığımızı unutmamamız lazım. Gelecek kuşaklara ulaştırılması gerekiyor. " Pakdemirli, Yörük-Türkmenlerin tarım ve hayvancılıkla uğraştığını hatırlatarak, "Hala kırsalda olan çok sayıda Yörük, Türkmen kardeşimiz var. Bizden talepleri neyse hepsinin başımızın üstünde yeri var." diye konuştu. - "Yereldeki başarı yeni sistemin oturmasını sağlayacaktır" Türkiye'nin yeni sisteminin kurumsallaşması için yerel seçimlerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Pakdemirli, "Yereldeki başarı yeni sistemin oturmasını sağlayacaktır. Hangi partiden olursak olalım, sistemin kurumsallaşması ve vesayet ortamından uzaklaşmamız için doğru yerde olmamız lazım. AK Parti kuruluş itibarıyla hizmet partisi." şeklinde konuştu.

İzmir'e en büyük hizmeti AK Parti'nin yaptığını söyleyen Pakdemirli, "İzmir istediğimiz seviyede değil, İzmir'in aş ve iş sorununu çözmemiz gerekiyor." dedi. Pakdemirli, çok iyi üniversitelerin çok iyi bölümlerinden mezun olanların İzmir'de iş bulamadığını, çünkü İzmir'deki işletme sayısının çok az olduğunu aktararak, "İzmir'de fotoğraf karesi hep aynı. Ne yollar ne ağaçlar ne başka bir şey değişiyor. Bu bir partiye fatura çıkarmak değil, buraya 40 yıl boyunca kim hizmet ettiyse hesabını bundan sormak lazım." ifadesini kullandı. İzmir'e tekrar taşındıktan sonra kendisini siyasetin içinde bulduğunu dile getiren Pakdemirli, siyasi mücadelesinin, İzmir ve Ege çok daha müreffeh bir yer olana kadar süreceğini kaydetti. "Kaçak yapıların yüzde 65 olduğu, Körfez'in kokmaya başladığı, su sıkıntısını bile iktidarın çözdüğü, ne uzalan ne kısalan bir İzmir'deyiz." diyen Pakdemirli, bazı değerler uğruna oy alan siyasetçilerin İzmirlinin hakkını veremediğini söyledi. - "Binali Yıldırım İzmir için iyi bir aday"

Pakdemirli, Adnan Menderes, Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'yi gururlu bir ülke haline getirdiğini, müstemleke olmaktan kurtardığını kaydederek, bunun devam etmesi gerektiğini vurguladı. AK Parti'nin İzmir'e yakışır bir aday belirlediğini söyleyen Pakdemirli, şöyle devam etti: "Sayın Zeybekci söylemez ama işi gücü yerinde bir arkadaştır, hiçbir derdi yok. İnandığı için burada. İzmir'in, Ege'nin bir evladı olarak İzmir'in çok daha iyi bir noktada olmasına inandığı için burada. Biz oyu attığımızda sadece gönlümüzle değil, mantığımızla atmamız lazım. Mutlaka hepimizin gönlünde birileri yatıyordur ama İzmir'imiz bize evlatlarımızdan emanettir. Bu işler biter bitmez İzmir'e geleceğim. Ben İzmir'e gidersem evlatlarım ne olacak, okuyabilir mi iş ve aş sahibi olabilir mi diye düşünüyorum." Pakdemirli, "Binali Yıldırım'ı İzmir seçmedi ama seçseydi 5 sene kazanmış olacaktı. Ama trene son anda atlamalıyız. Yıldırım vagonuna binemedikse Zeybekci vagonuna binmemiz lazım." ifadelerini kullandı.