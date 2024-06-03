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  4. Maltepe'de intihar! Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Maltepe'de intihar! Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

03.06.2024 01:00
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Maltepe'de 40 yaşlarında bir şahıs silahla kendini vurarak intihar etti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Maltepe'de intihar! Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Olay Fındıklı Mahallesi Yeşim Sokak üzerinde bulunan 43 numaralı binada meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen 40 yaşlarında bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle silahla kendini vurarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri binada inceleme çalışmaları yaptı. Ekipler çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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İntihar Maltepe
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