HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 1 yaşındaki bebeğe vantilatör faciası: Uzmanlar uyardı: “1 ayda 4-5 hastamız oldu”

1 yaşındaki bebeğe vantilatör faciası: Uzmanlar uyardı: “1 ayda 4-5 hastamız oldu”

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
05.07.2024 08:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da 1 yaşındaki bebek vantilatöre elini sokmaya çalışınca parmağın tamamına yakını kesilirken kemiğinde kırık meydana geldi. Küçük çocuk hemen ameliyata alınarak parmağı dikilirken El Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Egemen Ayhan, dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyararak, Vantilatörler havaların ısınmasından dolayı sık kullanılıyor, arasına parmaklarını sokan çocuklarla karşılaşıyoruz, son 1 ayda 4-5 tane hastamız oldu” dedi.

1 yaşındaki bebeğe vantilatör faciası: Uzmanlar uyardı: “1 ayda 4-5 hastamız oldu”

İstanbul’da 30 Haziran’da öğle saatlerinde iddiaya göre 1 yaşındaki çocuk, sıcaklardan dolayı evlerinde kullanılan vantilatörle oynarken bir parmağını pervaneye kaptırdı. Parmağında oluşan kesilme sonrası aile, hemen küçük çocuğu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi acil servisine getirdi. Ardından el cerrahisi ekibi, bebeğin durumunu incelerken parmağın kemiğinin kırılarak neredeyse tama yakın kesilme olduğunu tespit etti, küçük çocuk hızla ameliyata alındı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi El Cerrahisi Bölümü Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Egemen Ayhan ve ekibinin yaklaşık 2 saat süren operasyonu başarıyla tamamlandı, bebeğin parmağının kesilen bölümü dikildi. Son zamanlarda bu konuda kendilerine başvuruların arttığını söyleyen Doç. Dr. Egemen Ayhan, yaz aylarında sık kullanılan vantilatörlerden dolayı oluşabilecek kazalara karşı uyardı. Doç. Dr. Ayhan, kazalar sonrası yapılması gerekenler konusunda bilgiler vererek ailelere tavsiyelerde bulundu.

“SON 1 AYDA 4-5 HASTAMIZ OLDU"

AW239742_02

Küçük yaşlardaki çocukların merakla çevreyi incelediklerini, bu nedenle kazalara karşı ailelerin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi El Cerrahisi Bölümü Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Egemen Ayhan, “Yaz ayları özelinde bu ara özellikle sık karşımıza çıktı. Vantilatörler, havaların ısınmasından dolayı sık kullanılıyor. Vantilatörlerin arasına parmaklarını sokan çocuklarla karşılaşıyoruz. Bu dönemde son 1 ayda 4-5 hastamız yani her hafta 1-2 tane hastaya tekamül ediyor, karşımıza çıktı. Bunlar 4-5 yaş altında özellikle 1-2 yaş civarında, tabi çok meraklılar, etrafı fark etmeye çalışıyorlar. Vantilatörler de kolay ulaşacakları yerlerde, sürekli dönen bir şey oraya dokunayım, gibi bir his oluyor.

AW239742_05

Çocukların bu meraklarından dolayı sıklıkla karşımıza bu ara böyle bir yaralanma tarzı çıkıyor. Öncelikle çocukların ulaşamayacağı yerlere koymak lazım. Belli bir yaşın üzerindeki çocuklara bunun tehlikeli bir şey olduğu söylenebilir çocuklar, beklediğimizden daha iyi algılarlar, buraya hiç yaklaşılmayacağını, ona dokunmayacağını anlatmak, onları ikna etmek lazım. Peki böyle bir yaralanma oldu, bu karşımızı çıktı, ne yapıyoruz; öncelikle telaşa kapılmamak lazım, ebeveynler için çok zor bir şey biliyorum. Önce teması kesmek eğer çocuğun eli hala oradaysa vantilatörün fişini çekmek, oradan çıkmışsa da vantilatörden uzak tutmak lazım. Tamamen kopma olabiliyor, kopmamış olabiliyor, kısmen kopmak üzere olabiliyor.

AW239742_06

Tamamen kopmuşsa parça zaten amputat dediğimiz kopan parçanın taşınması usulüne uygun olarak bulunmalı, hafifçe temizlendikten kabaca suyla bile yıkadıktan sonra ilgili mümkün olan gazlı bez olabilir, temiz bir şeye sarıp sonra bir poşete alıp poşetin dışına buzlar koyup ayrı bir poşete tekrar almak ve bu şekilde parçayı taşımak lazım. Elini çocuğa çok fazla göstermeden, çocuğu uzak tutarak telaşı, endişeyi artırmadan biraz soğuk kanlı davranmaya çalışarak suyla yıkamak veya hiç yıkamadan da hemen orayı sarıp koruyarak bir an önce acil servise getirmek lazım. Endişe ve telaş çocuğu daha da ürkütecek, korkutacak şeylerden kaçınmak lazım” şeklinde konuştu.

“YAZIN EKSTREMİTE YARALANMALARINI DAHA SIK GÖZLEMLİYORUZ”

AW239742_04

Parmağını pervaneye kaptıran, ameliyat ettikleri 1 yaşındaki hastasının durumuna ilişkin konuşan Doç. Dr. Ayhan, “Kopmamıştı ama sadece alttan cilt tutuyordu, oraya bir mikro cerrahi işlemle damar onarımı yapıldı, kemik tespiti, tendon onarımı yapıyoruz. Parmak ucunda birçok doku var, kemik, tendon, sinir, damar, cilt, cilt altı dokusu var. Dolayısıyla her bir dokunun usulüne uygun bir şekilde onarılması lazım.

AW239742_03

Çocuklarda özellikle bu anlamda şansımız daha yüksek olabiliyor. Parçanın yaşaması eğer uygun müdahale yapılırsa mümkün olabiliyor. Her zaman yüzde yüz başarı diye bir şey de yok bu konularda çünkü yaralanmanın tipine göre de her zaman yapılamayabiliyor. Hastamızın parmağı sarılmıştı kabaca, çocuğu çok fazla canını acıtmadan pansumanına bakmak lazım, bir an önce de ameliyathaneye aldık. Mümkün mertebe en kısa zamanda ameliyata aldık. Ameliyat 2 saat civarında sürdü, ertesi gün taburcu ettik çünkü dolaşımını iyi gördük.

Bu konuda bazen daha uzun yatırdığımız hastalar olabiliyor. 5 gün 1 hafta, 10 gün bu değişebiliyor. Kaza durumunda noktayı aşırı sıkarak diğer dokulara zarar verecek derecede değil ama baskılı bir şekilde üzerini kapatmak lazım. O bölgeyi sarıp kan kaybını azaltmak lazım. Motorlu taşıt kazaları da artıyor, hız da artabiliyor, çeşitli motosiklet kazaları sık geliyor, elektrikli scooter kullanımı da artıyor, onlarda da kazalar sık geliyor. Burada hava güzel diye açıkçası hız yapmamak lazım. Yazın kazaları ortopedik açıdan da el cerrahisi açısından da ekstremite yaralanmalarını daha sık gözlemlediğimizi söylemeliyiz” dedi. (İHA)

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok miktarda döviz ve TL ele geçirildiÇok miktarda döviz ve TL ele geçirildi
‘Erdoğan ile Esad görüşebilir’ iddiası! Tarih de verildi‘Erdoğan ile Esad görüşebilir’ iddiası! Tarih de verildi
İngiltere'deki kritik seçimde zafer kazandılar!İngiltere'deki kritik seçimde zafer kazandılar!
Anahtar Kelimeler:
vantilatör
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrete ara zamda beklentiler azaldı! Özel sektörden yeni hamle geldi: O ödemenin kapısı aralandı!

Asgari ücrete ara zamda beklentiler azaldı! Özel sektörden yeni hamle geldi: O ödemenin kapısı aralandı!

'Sultanbeyli'de ayaklanma' paylaşımına İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

'Sultanbeyli'de ayaklanma' paylaşımına İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

"Lübnan üzerinden Şam'a gideceğiz" Özgür Özel'den Esad ile görüşme açıklaması

"Lübnan üzerinden Şam'a gideceğiz" Özgür Özel'den Esad ile görüşme açıklaması

Silahlı çatışmanın ortasında kaldı, kurşunların hedefi oldu!

Silahlı çatışmanın ortasında kaldı, kurşunların hedefi oldu!

Baba mesleğini devraldılar! 'Elimdeki alet çantasını gören şaşırıyor'

Baba mesleğini devraldılar! 'Elimdeki alet çantasını gören şaşırıyor'

Yıldırım çarpan çocuklarını böyle kurtardılar!

Yıldırım çarpan çocuklarını böyle kurtardılar!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.