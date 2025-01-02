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1 yıl boyunca sadece kırmızı et ve yumurta yedi! Sonuca kendisi de şaşırdı: "Kendimi tamamen yenilenmiş hissediyorum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
02.01.2025 15:19
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Nebraska bölgesinde yaşayan Patrick Ensley isimli bir adam 1 yıl boyunca tüm öğünlerinde sadece kırmızı et ve yumurta yedikten sonra inanılmaz bir değişim yaşadı. 1 yıl öncesinde 136 kilogram ağırlığında olan Ensley sadece kırmızı et ve yumurta diyetinin ardından 63 kilogram ağırlığına kadar düştü.

1 yıl boyunca sadece kırmızı et ve yumurta yedi! Sonuca kendisi de şaşırdı: "Kendimi tamamen yenilenmiş hissediyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Nebraska bölgesinde yaşayan Patrick Ensley isimli bir adam fazla kilolarıyla mücadele ettikten sonra farklı bir beslenmeye karar verdi. Beslenme rutini değiştirmeden önce 136 kilogram ağırlığında olan Ensley, depresyona doğru sürüklendiğini söyleyerek bir yıl boyunca etobur beslenmeye karar verdi. Sonuçlar Ensley için de bir hayli şaşırtıcıydı. Sadece kırmızı et ve yumurta tüketen Ensley, 73 kilo verdi.

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Heathline'a göre , etobur diyet genellikle sadece hayvansal ürünler (et, kümes hayvanları, yumurta, balık, bazı süt ürünleri ve su) tüketmeye odaklanır ve yeşilliklere yer verilmez.

"KENDİMİ YENİLENMİŞ HİSSEDİYORUM"

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Diyetinin sağlığı açısından şaşırtıcı derece olumlu sonuçlar verdiğini dile getiren Ensley, fazla kilolarının o sırada 2 yaşında olan oğluyla oynamasına dahi engel olduğunu söyledi. Etobur beslenme rutinini 1 yılın sonunda bitirdiğini ifade eden Ensley, "Kendimi yenilenmiş hissediyorum. İşten geldikten sonra aileme enerjimi ayırabiliyorum. Oğlumla istediği kadar oyun oynamak en büyük zevkim. Kendi hedefime ulaştım bu yüzden sıkı diyet rutinimi geride bıraktım" dedi.

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