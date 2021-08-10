10 Ağustos günlük burç yorumları: Eleştirinin dozunu kaçırabiliriz! 10 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?

10 Ağustos Salı günü Ay başak burcunda burcunda ilerliyor, bugün eleştirel bir tavır takınabiliriz ve obsesyonlarımız artabilir. Koç burcu bugün daha hassas ve fevri davranışlar sergilerken, Akrep burcunun ilişkilerinde akıl ve mantık öne çıkabilir.

Başak burcu ise bugün daha detaycı, sorgulayıcı olabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün daha hassas ve fevri olabilirsiniz. Hızlı tepkiler vermeye oldukça açıksınız. Size yük olan, stres veren bir durumdan özgürleşerek rahatlayabilirsiniz. Bir imza işi ile ilgilenebilirsiniz. Yeni tercihler içinde olabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün kendi beklentilerinizi ön plana koyabilir, kendi çıkarlarınızı düşünebilirsiniz. Daha bireysel düşünerek hareket edebilir, karmaşık ve kafa karıştıran durumlar özgürleşmek için harekete geçebilirsiniz. Aşk ilişkilerinde gerilim artabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün karmaşık, belirsiz durumlar içinde kaldığınızı görebilirsiniz. Hayatınız ve geleceğinizle ilgili seçim ve tercih yapmanız gereken bir evredesiniz. Neyi bitirip neyi başlatmak istediğinize karar verme zamanı. Aile içi sağlık gündemleri olabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün daha detaylı düşünebilir, detaylara daha fazla takılabilir, anlık durumlardan büyük çıkarımlar yapmaya açık olabilirsiniz. Fakat olayları somut tarafıyla ele almalı, konulara çözüm odaklı yaklaşmalısınız. Kelimelerinizi seçmeye özen gösterin.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün maddi konularla ilgili bir karışıklığı çözmeniz gerekebilir. Yasal süreçleriniz netleşebilir. Yasal süreçlerle birlikte para giriş çıkışlarınız olabilir. Eleştirel tarafınız bugün hem kendinize hem çevrenizdeki insanlara karşı daha çok konuşabilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Ay sizin burcunuzda ilerliyor. Daha detaycı, sorgulayıcı olacak ve bazen kılı kırk yardığınızı fark edeceksiniz. Dış görüntünüzle ilgilenebilirsiniz. İlişkilerinizde gösterdiğiniz tavırlar aniden değişebilir. Gelecek planlarınız netleşebilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün bir durumu bırakmak, bir durumdan özgürleşmekle ilgili deneyimler içerisinde olabilirsiniz. Eski ve yeni durumlar arasında seçim ve tercih yapmanız gerekebilir. Yurtdışı ve üniversite ile ilgili gündemler olabilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerinizde akıl ve mantık öne çıkabilir, duygulardan daha uzak davranılabilir. Bazı ilişkilerde soğuk rüzgarlar esebilir. Bazı ilişkilerinizde bireyselleşme ve özgürleşme öne çıkabilir. İlişkilerinizin form değiştirmesi mümkün.

YAY BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerinizde yönünüzü belirleyebilir, seçimler yapabilir veya ne istediğinizi daha iyi anlayabilirsiniz. Süregelen davalar ve yasal süreçlerle ilgili adımlar olabilir. Bir yasal sürece girebilirsiniz. Yöneticilerle ortak çalışmalar yapabilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün bazı insanları, ilişkileri daha fazla gerçekliğiyle görmeye başlayabilirsiniz. Bir hayal kırıklığı sonrası uyanış yaşanabilir. Gündeminizdeki konularla ilgili farklı seçenekler ve olasılıklar sizde kafa karışıklığı yaşatabilir. Teknolojik aletlere dikkat edin.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün kaygı ve anksiyeteye dikkat edin. Sizi strese sokan durumlar ve insanlardan uzak kalmaya çalışın. Bazı ilişkilerdeki aşırı yakınlık, bazı ortaklıklardaki finansal meseleler sizi daha sıkışmış ve bunalmış hissettirebilir. Harcamalara dikkat.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün karşınızdaki insanlardan iş ve özel hayatınızda adımlar ve teklifler görebilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili sorun ve sıkıntı olan durumları çözmeniz gerekebilir. Akşam saatleriyle açık konuşmalar yapabilir, yolculuk planlarınızı netleştirebilirsiniz.



