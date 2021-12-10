10 Aralık günlük burç yorumları: Para trafiği hızlanabilir

Balık burcu ibadet ve inançları üzerine eğilebilir. Oğlak burcu ise gündemi ile ilgili detayları gözden kaçırabileceğini unutmamalı. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Duygusal destek ihtiyacında olabilir, ilahi adalet beklentisi içinde olabilirsiniz. Geleceğiniz için küçük veya büyük bir adım atabilirsiniz.

BOĞA

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Güne başlarken hızlı duygu değişiklikleri yaşayabilir, tavırlarınızda değişikliğe gidebilirsiniz. Genel sağlığınız için küçük destekler almak daha iyi olabilir. Akşam saatlerinde insanlarla iletişiminizde esnek ve anlayışlı olmak gerekebilir.

İKİZLER

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içerisinde aşk ilişkileriniz, beklentileriniz ve duygularınız ön planda veya önemli olabilir. Hobilerinizle ilgilenebilir, sevdiğiniz insanlarla bir arada olarak enerjinizi yükseltebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içerisinde arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizle ilişkileriniz ön planda olabilir. Evinizde sevdiklerinizi ağırlayabilirsiniz. Aile üyelerinizle yardımlaşmalar içerisinde olabilirsiniz.

ASLAN

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içerisinde para trafiğinizle ilgili gündemler olabilir. Borçlar, vergiler, ödemeler ve kredilerle ilgili düzenlemeler ile meşgul olabilirsiniz. Bir hedefiniz için tasarı ve planlama içinde olabilirsiniz.

BAŞAK

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içerisinde ilişkileriniz ön planda olacaktır. Bir tanışma yaşayabilir, sıra dışı veya yeni ortamlara katılabilirsiniz. İş bağlantılı seyahatler gündeme gelebilir. Bazı ilişkilerde uyum ve esneklik önem kazanabilir.

TERAZİ

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içerisinde ilişkiler ve iş birlikleri öne çıkacaktır. İş hayatınızda ve eğitim hayatınızda yardım almak, yardımlarda bulunmak size daha fazla kazandıracaktır. Beslenme düzeninizde aşırılıklara gitmeye karşı dikkat edin.

AKREP

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içerisinde sezgileriniz ve hisleriniz ile aklınız arasında denge kurabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Sevdiğiniz insanlara önem verebilir, sevdiğiniz insanlara yardımcı olmak isteyebilirsiniz.

YAY

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içerisinde enerjinizin düştüğünü hissettiğiniz anlar olabilir. Sıkılganlık hissi duyabilirsiniz. Ev ve aileye dair gündemler duygu ve düşüncelerinizi etkileyebilir. Arkadaşlarınızla bir araya gelmek, sosyalleşmek enerjinizi yükseltebilir.

OĞLAK

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içerisinde konu ve olayları mantık çerçevesinde ele almaya çalışırken zihinsel dağınıklıklar yaşayabilirsiniz. Gündeminizdeki konularla ilgili gözden kaçırabileceğiniz detaylar olabileceğini unutmayın. Kardeşler gündeme gelebilir.

KOVA

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içerisinde hayaller, beklentiler, geleceğe dair umut ve umutsuzluklar ön planda olabilir. Maddi anlamda dağılmaya karşı dikkat edin. Ödemeler ve hakkınız olan paralarla ilgili para trafiği hızlanabilir.

BALIK

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içerisinde sağlığınız, ruh haliniz ve dış görüntünüz odak noktanız olabilir. Ruh halinize göre hareket edebilir, insanların enerjilerinden etkilenebilirsiniz. Spiritüel çalışmalar yapabilir, ibadet ve inançlarınız üzerine eğilebilirsiniz.



