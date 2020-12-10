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  4. 10 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

10 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

10.12.2020 18:50 | Son Güncelleme:
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10 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 220 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 30 424 oldu.

10 Aralık 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 24 saatte 220 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 30 424 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, 10 Aralık tarihli koronavrüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 206 bin 202 olurken, 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi. Bugün koronavirüsten 220 kişi hayatını kaybetti.

10 aralık

DÜNKÜ VAKA SAYISI

9 ARALIK KORONA TABLO


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