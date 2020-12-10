10 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

10 Aralık 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 24 saatte 220 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 30 424 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, 10 Aralık tarihli koronavrüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 206 bin 202 olurken, 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi. Bugün koronavirüsten 220 kişi hayatını kaybetti.

Bugün tespit edilen 5918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 10, 2020

DÜNKÜ VAKA SAYISI



