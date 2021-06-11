10 ay boyunca komada kaldı, doğum yaptı! İlk sözü bakın ne oldu

İtalya'nın Toskana bölgesinde yaşayan bir kadın kalp krizi geçirdikdikten sonra komaya girdi. Komadayken 7 aylık hamile olan Cristina Rosi'nin bebeği acil sezaryen ile dünyaya geldi.

Aylar sonra bebeği olduğunu öğrenen Rosi'nin eşi, ''Bu kadar acıdan sonra nihayet kucaklaşabildik. Bu sevince hasret kaldık'' dedi.

''ONU BÖYLE GÖRMEK MUCİZE''

Şimdi, çileden on ay sonra, Bayan Rosi'nin 42 yaşındaki kocası Gabriele Succi, kendisinin ve karısının 'bu kadar acıdan' sonra nihayet kucaklayabildikleri 'gerçek sevinci' anlattı. Succi, ''Rosi şimdi Avusturya'daki bir kliniğe nakledildi ve burada 24 saat uzman bakımı alacak ve iyileşmesi sırasında nörolojik bir rehabilitasyon programından geçecek. Artık kendi kendine nefes alabiliyor. İlerlemesini görmek mucize gibi. Şimdi fiziksel ilerlemelere yol açacak bir ilaç veriyorlar. Karım ve kızım eve mümkün olan en iyi durumda dönmeyi hak ediyor'' dedi.

İLK SÖZÜ ''ANNE'' OLDU

Komadan 10 ay sonra uyanan Rosi'Nin ilk sözcüğü ise ''anne'' oldu.



