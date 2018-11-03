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10 bin kişilik öğrenci yurdu KYK'ya devrediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 17:25 | Son Güncelleme

Türkiye'nin tek seferde yapılan ve en büyük yurt projesi olduğu belirtilen 10 bin kişilik Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu, KYK Genel Müdürlüğüne devredilecek

SİVAS (AA) - Türkiye'nin tek seferde yapılan ve en büyük yurt projesi olduğu belirtilen 10 bin kişilik Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nun, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğüne devredileceği bildirildi.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde 8 yurt bloku, 4 sosyal tesis, 1 yaşam merkezi, 2 açık fitness alanı, 4'ü açık 6 basketbol sahası, 2 kapalı tenis kortunu bünyesinde barındıran yurt projesi, yaklaşık bir yılda tamamlandı.

KYK Genel Müdürlüğünün taşınmaz satın alınması talebini görüşen Sivas İl Genel Meclisi, kararı oy birliğiyle uygun gördü ve 10 bin kişilik Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nun devredilmesine karar verdi.

Öğrenci yurdunun, sosyal tesisler ve yaşam merkeziyle KYK'ya 300 milyon lira bedelle devredilmesi kararlaştırıldı.

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devir İl Özel İdaresi KYK öğrenci Sivas yurt

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