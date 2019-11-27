İSTANBUL (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de haklarının istismar edildiğini belirterek, "Yeni dünya düzeninde barış ve istikrar için bizim bu gerçeklerin kabulüne ihtiyacımız var. Aksi taktirde istikrarsızlık dengesizlik olabilir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde "Yeni Bir Dünya Düzenine Doğru" temasıyla düzenlenen 10. Boğaziçi Zirvesi'nin açılışında konuşan Tatar, Türkiye'nin kendileri için de dünya için de önemli bir ülke olduğunu, mülteci meselesinde bunu tüm dünyanın gördüğünü söyledi.

Tatar, milyonlarca Suriyelinin Türkiye'de bulunduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin 40 milyar dolar harcadığını belirtti.

Barış, istikrar ve sürdürülebilirlik isteniyorsa ülkelerin daha anlayışlı ve özenli olması gerektiğini vurgulayan Tatar, "Büyük liderler, ülkeler, daha güçlüler daha anlayışlı olmalı ki daha adil bir dünyanın oluşmasına vesile olsun. Dünyamızın karşılaşacağı bir felaket var, gerçek anlamda önlem alınmazsa 100 sene sonra öyle bir afetle felaketle karşı karşıya olacağız ki bunu kaldıramayız." dedi.