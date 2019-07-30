10 dakika arayla çaldıkları altın yüzükleri, komşu kuyumcuya sattılar

Emrah KIZIL- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 2 kadın, 10 dakika arayla 2 kez girdikleri kuyumcu dükkanında el çabukluğuyla çaldıkları 2 bin 500 liralık 2 altın yüzüğü komşu kuyumcuya satarak, kaçtı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. Altın alma bahanesiyle dükkana giren 2 kadın, bir süre altınları inceledi. Kuyumcuyu oyalayıp, el çabukluğuyla altın yüzük çalan kadınlar, 10 dakika sonra aynı yöntemle bir yüzük daha çaldı. Kadınlar çaldıkları 2 bin 500 liralık 2 yüzüğü komşu kuyumcuya sattıktan sonra kaçtı. Kuyumcu Atilla Ödoğlu, iş yerini kapatacağı sırada yaptığı sayımda 2 yüzüğün eksik olduğunu fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ödoğlu, görüntülerden, 10 dakika arayla dükkana gelen 2 kadının yüzükleri çaldığını belirledi. Polise başvuran Ödoğlu, kadınların yakalanmasını istedi.

'GÖZÜMÜZ TUTMADI'

Kadınların kalabalığı fırsat bildiğini anlatan kuyumcu Atilla Ödoğlu, "2 kadın geldi. Gözümüz tutmadı onları. Bize yüzüklere bakacaklarını söylediler. Biz de kalabalık olduğunu, müsait olmadığımızı, başka bir kuyumcuya gitmelerini ya da beklemelerini söyledik. 'Acil gitmem lazım, babamlar gelecek. Hemen 2 dakika bakıp ayırtacağız' diyerek, o şekilde bizi kandırdı. Çıkardık yüzükleri sonra diğer müşterilere daldığımız sırada bir tane yüzüğü elinin arasına bırakıp, sonra gitti. 10 dakika sonra tekrar gelmişler. Benim yerime diğer arkadaşım gelmişti. Yüzüklere bir daha bakacağını kayınbabasının geleceğini söylemiş. Demek ki bakmışlar, biz o rahatlığı vermişiz. Ondan cesaret alarak, diğer arkadaşlardan da bir tane çaldı. Ondan sonra 2 dükkan ilerideki kuyumcuya satmış. Sattıktan sonra da buradan geçerken 'Ağabey, bekleyin kayınbabam geliyor' demiş" diye konuştu.

İhbar üzerine iş yerindeki kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, kadınların kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.