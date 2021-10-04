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Sadece 10 dakikanızı alacak! Daha özenli bir görünüm için makyaj tüyoları

04.10.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatın olağan akışı içinde sürekli bir yerlere yetişme çabasındayız. Bu yüzden de özenli bir şekilde makyaj yapmaya her zaman fırsatımız olmayabiliyor. Yine de birkaç noktaya dikkat ederek sadece 10 dakikada özenli bir makyaj yapmak mümkün. Siz de bu makyaj tüyolarını uygulayarak daha özenli ve kusursuz görünen bir makyaja sahip olabilirsiniz!

Sadece 10 dakikanızı alacak! Daha özenli bir görünüm için makyaj tüyoları

Özellikle acelemiz olduğunda özenli ve kusursuz görünen bir makyaj yapmak çok zor olabiliyor. Böyle durumlarda zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak makyaj tüyolarını sizin için derledik. İşte 10 dakikada daha özenli bir görünüm için pratik makyaj tüyoları...

1. MAKYAJ YAPMADAN ÖNCE CİLDİNİZİ HAZIRLAYIN

  • Makyaja başlamadan önce cildinizi hazırlamak için ilk olarak yüzünüzü köpürmeyen bir yüz temizleme ürünüyle yıkayın. Köpüren ürünler, yüzünüzün her yerine yayılacağı için size zaman kaybettirebilir.

  • Sonrasında yüzünüzü cilt tipinize uygun olan ve hızlı emilen bir krem ile nemlendirin.

  • Eğer çok aceleniz varsa ve akşam rutininizde yüzünüze yoğun bir nemlendirici krem sürdüyseniz bu aşamada yüzünüze nemlendirici sprey sıkıp makyaj adımına geçebilirsiniz.

2. FONDÖTENİ NEMLİ BİR MAKYAJ SÜNGERİ İLE DAĞITIN

  • Özenli ve kusursuz görünen bir makyaj için fondöteni dağıtırken nemli bir makyaj süngeri kullanmanız oldukça önemli.

  • Fondöten yerine BB krem tercih ediyorsanız, BB kremi elinizle yüzünüze uyguladıktan sonra üzerinden makyaj süngeri ile geçebilirsiniz. Bu sayede BB kremden maksimum kapatıcılık elde etmiş olursunuz.

3. GÖZ MAKYAJI İÇİN OLABİLDİĞİNCE AZ ÜRÜN KULLANIN

Makyaj yaparken belki de en çok vakit kaybettiğiniz adım göz makyajı olabilir.

  • Bu adımda pratik olmak için bir ya da iki ürün kullanmaya özen gösterin.

  • Far olarak her göz rengine yakışan kahve tonlarını ve krem yapıdaki farları tercih edebilirsiniz.

  • Sonrasında dilerseniz kirpik diplerinize göz kalemi sürebilir ya da koyu renk farlarınızı göz kalemi olarak kullanabilirsiniz.

  • Etkisine güvendiğiniz bir rimel ile göz makyajınızı tamamlayarak pratik ama büyüleyici bir göz makyajına kavuşabilirsiniz.

4. YANAKLARINIZA ŞEFTALİ TONLARINDA BİR ALLIK UYGULAYIN

Vakit kazanmak için şeftali tonlarındaki bir allığı hem bronzer hem de allık sürdüğünüz yerlere uygulayın. Böylece iki ürün birden kullanmadan tek bir ürünle yüzünüzü renklendirmiş olursunuz.

5. DUDAKLARINIZA MAT RUJ SÜRÜN

Aceleniz olduğunda dudaklarınıza kremsi yapıdaki rujlar yerine mat ruj sürmek, makyajınızın tüm gün özenli ve kusursuz görünmesine yardımcı olur.

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