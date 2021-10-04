Sadece 10 dakikanızı alacak! Daha özenli bir görünüm için makyaj tüyoları

Özellikle acelemiz olduğunda özenli ve kusursuz görünen bir makyaj yapmak çok zor olabiliyor. Böyle durumlarda zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak makyaj tüyolarını sizin için derledik. İşte 10 dakikada daha özenli bir görünüm için pratik makyaj tüyoları...
Makyaja başlamadan önce cildinizi hazırlamak için ilk olarak yüzünüzü köpürmeyen bir yüz temizleme ürünüyle yıkayın. Köpüren ürünler, yüzünüzün her yerine yayılacağı için size zaman kaybettirebilir.
Sonrasında yüzünüzü cilt tipinize uygun olan ve hızlı emilen bir krem ile nemlendirin.
Özenli ve kusursuz görünen bir makyaj için fondöteni dağıtırken nemli bir makyaj süngeri kullanmanız oldukça önemli.
Makyaj yaparken belki de en çok vakit kaybettiğiniz adım göz makyajı olabilir.
Bu adımda pratik olmak için bir ya da iki ürün kullanmaya özen gösterin.
Far olarak her göz rengine yakışan kahve tonlarını ve krem yapıdaki farları tercih edebilirsiniz.
Sonrasında dilerseniz kirpik diplerinize göz kalemi sürebilir ya da koyu renk farlarınızı göz kalemi olarak kullanabilirsiniz.
Vakit kazanmak için şeftali tonlarındaki bir allığı hem bronzer hem de allık sürdüğünüz yerlere uygulayın. Böylece iki ürün birden kullanmadan tek bir ürünle yüzünüzü renklendirmiş olursunuz.
Aceleniz olduğunda dudaklarınıza kremsi yapıdaki rujlar yerine mat ruj sürmek, makyajınızın tüm gün özenli ve kusursuz görünmesine yardımcı olur.
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