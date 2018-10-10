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10 Ekim Şans Topu sonuçları: 904. hafta Şans Topu sonucu sorgulama (MPİ canlı çekiliş izle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 08:02 | Son Güncelleme

10 Ekim Şans Topu sonuçları, bu akşam yapılacak 904. hafta çekilişi ile belli olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak Şans Topu çekilişi canlı yayında yapılacak. Bu akşam yapılacak Şans Topu çekilişine devir eden ikramiye yok. Geçen hafta 5+1 bilen bir kişi 1.453.013,00 TL kazanmıştı. Bu akşam ilk çekilişinde talih kimin yüzüne gülecek? Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak, sonuçları ne zaman belli olacak? Şans Topu çekilişini canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

10 Ekim Şans Topu sonuçları: 904. hafta Şans Topu sonucu sorgulama (MPİ canlı çekiliş izle)

Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak 904. hafta çekilişi ile belli olacak. Ankara Balgat'ta yapılacak Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak Şans Topu çekilişi ile haftanın kazandıran sayıları belli olacak. Bu akşam yapılacak Şans Topu çekilişine devir eden ikramiye yok. Geçen hafta Manisa'nın Akhisar ilçesinden bir talihli bir milyon 453 bin 13 lira ikramiye kazanmıştı. 10 Ekim Şans Topu çekilişini haberimizden canlı olarak izleyebilir ve sonuçları anlık olarak takip edebilirsiniz.

904. HAFTA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak Şans Topu çekilişinde iki farklı küre kullanılacak. İlk kürede birden 34'e kadar olan sayılar kullanılırken diğerinde ise şans topunu belirleyecek birden 14'e kadar olan sayılar olacak. Bu iki küreden noter huzurunda yapılacak çekiliş ile haftanın şanslı 5+1 sayısı belirlenecek. Şans Topu çekilişi 21.15'de başlayacak ve aşağıdaki linkten canlı olarak yayınlanacak.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE (21.15)

10 EKİM ŞANS TOPU SONUÇLARI

Haftanın 5+1 sayıları belirlendikten sonra Milli Piyango İdaresi tarafından Şans Topu sonuçları açıklanacak. 10 Ekim Şans Topu sonuçları, MPİ tarafından 21.30'dan sonra aşağıdaki link üzerinden yayınlanacak.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu 903. hafta kazandıran numaraları: 7, 9, 14, 24, 28 artı 6

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 453 bin 13 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Manisa'nın Akhisar ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 26 kişi 2 bin 893 lira 50'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 301 kişi 250 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 369 kişi 29 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 329 kişi 15 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 98 bin 367 kişi 3 lira 55'er kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 269 kişi 5 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 221 bin 344 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 208 bin 365 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 999 bin 26 lira 54 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 557 bin 254 lira 85 kuruş aktarıldı.

sans-topu

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

ŞANS TOPU'NDA İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ

Şans Topu oyununda;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler.
Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

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