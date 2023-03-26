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Yaşlı çiftten 10 gündür haber alınamıyordu! Komşular ihbar edince acı gerçek ortaya çıktı

26.03.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kendilerinden 10 gündür haber alınamayan çiftten acı haber geldi. Komşuların ihbarı üzerine eve giren polis ekipleri, kahreden manzarayla karşılaştı. Cevriye Berberoğlu (72) bir odada ölü, eşi Selim Berberoğlu (80) diğer odada baygın olarak bulundu. İşte olayın detayları...

Yaşlı çiftten 10 gündür haber alınamıyordu! Komşular ihbar edince acı gerçek ortaya çıktı

Çorlu’nun Havuzlar Mahallesi Karakaş Caddesi üzerindeki evlerinde yaşayan Cevriye-Selim Berberoğlu çiftinden 10 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Çiftin yaşadığı daireye gelen polis ekipleri çilingir yardımı ile eve girdi. Cevriye Berberoğlu bir odada ölü, eşi Selim Berberoğlu da diğer odada baygın olarak bulundu.

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Selim Berberoğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cevriye Berberoğlu’nun cansız bedeni de savcının yaptığı incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(DHA)

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