10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Anneler günü 2020 hediye seçeneklerine bakanlar ve “anneme bu sene ne alsam” diye kara kara düşünenler için 10 harika önerimiz var. İşte Anneler günü hediye tavsiyeleri için 10 farklı seçenek...
Ekmek Yapma Makinesi
Anneleri nedense hep mutfak ve ev işleriyle özdeşleştiriyoruz ama ekmek yapma makinesi, bugün erkek - kadın demeden hemen herkesin ilgisini çeken bir mutfak gereci. Özellikle eve kapanıp kaldığımız ve marketten gelen her şeyi dezenfekte ettiğimiz şu günlerde ekmeğini kendi ellerine yapma fikri, muhteşem. Anneniz de ekşi maya ekmeği, ev ekmeği gibi tariflere bu ara merak sarmış olabilir diye düşündük ve size bir sır vermek istedik: ekmek yapma makinesi olsa işi epeyce kolaylaşırdı ;) En uygun fiyatlı ekmek yapma makinelerini incele!
Kendine Vakit Ayırsın Diye Saç ve Cilt Bakım Seti
Genç anneler, orta yaşlı anneler ve anneanne - babaanne olmuş anneler yani bütün anneler için kendine zaman ayırmak önemli ama çok zor. Bazen cilt bakım kremi, tonik, cilt temizleyici jel, saç bakım maskesi, saç bakım kremi, saç uçları için bakım yağı gibi ürünler bir arada olunca bu konuda motive olmak daha kolay oluyor. Annenize onun cildine ve yaşına uygun içerikteki cilt bakım ve saç bakım ürünlerinden oluşan bir set hediye edebilirsiniz.
Ona Özel Bir Kolye Ucu ya da Yüzük
Dünyanın en çalışkan annesi sizin ki mi; o zaman arı şeklinde kolye ucu hediye ederek bu özelliğine vurgu yapmak ne kadar da anlamlı olurdu...Anneniz, denizi ve yüzmeyi çok seviyorsa gemici çapası ya da palmiye temalı bir kolye ucu ile kendini özel hissedebilir. “sana nazar değmesin annem” yazan bir notla gelen nazar boncuğu kolye de klasik ama etkili bir fikir bizce...
Çok Seveceği Bir Parfüm Seti
Güzel kokular her zaman iyi hissettirir. Koku, bir insanın kişisel imajını tamamlayan en etkili aksesuarlardan biridir. Etkileyici bir parfüm, aynı kokunun vücut spreyi hatta nemlendirici kremi ile çok güçlü ve net bir etki verebilir. Örneğin Victoria’s Secret markasının böyle setleri var. Victoria’s Secret setlerinin fiyatlarını karşılaştırın!
Yeni Bir Akıllı Telefon
Kabul edelim ki; akıllı telefonlar, hayatımızı kolaylaştırıyor ve eğlenceli kılıyor. Diğer yandan devlet dairelerindeki işler, banka işlemleri ve alışverişin neredeyse tamamen online platforma taşındığı bu dönemde çok da gerekliler. Anneler günü, babalar günü, sevgililer günü ya da yakınlarımızın doğum günlerinde onlar çok popüler birer seçenek. Elbette herkesin bütçesi annesine yani bir akıllı telefon almak için uygun olmayabilir ama annenizin ihtiyacı varsa bi’ düşünün deriz. En uygun fiyatlı akıllı telefonu seçenekleri için buraya bakın!
Doğayı Seven Annelere Çiçek Değil Fidan Alın!
Anneler gününde çiçek almak çok popüler ama vazo çiçekleri hemen soluyor. Anneniz doğayı, çiçekleri seviyorsa ve evi de müsaitse ona saksıda çiçek alabilir ya da fidan seçeneklerine bakabilirsiniz. Mevsim dolayısıyla evlerin balkonunda yetiştirebilecek harika fidan seçenekleri var. Neler olabilir mesela:
Limon fidanı
Süs biberi fidanı
Salkım domates fidanı
Fesleğen fidanı
Gül fidanı
Defne ağacı fidanı
Çam ağacı fidanı
Lavanta fidanı
Konforlu Bir TV Koltuğu
Anneniz, televizyonun karşısında akşam kahvesini yudumlamak, gün içinde biraz şekerleme yapmak ya da kitap okumak için konforlu bir Tv koltuğu olsa çok sevinebilirdi... Sallanan TV koltuğu, ayakları uzatabileceği televizyon koltuğu gibi farklı çeşitlerinden birini hızlıca sipariş edebilirsiniz. Annenize televizyon koltuğu alırken aşağıdaki notlarımızı dikkate alın:
Salonundaki diğer koltuk ve mobilyalarla uyumlu olsun.
Tahterevalli TV koltukları çok hoş ama bunlar için geniş alan lazım.
Evde Olmayı Keyifli Kılacak Balkon ve Bahçe Ürünleri
Covid-19 nedeniyle zamanımızın tamamı evde geçiyor ve bir süre daha böyle olacak gibi görünüyor. Bu durumda evdeki konforu ve evden keyif almayı maksimum seviyeye getirmek, moralimizi de daha yüksek tutmaya yardım edebilir. Annenizin balkonu, terası ya da bahçesi varsa; bu açık alanda baharın veya yaz akşamlarının keyfini sürebilmesi için motive edici bir şeyler bulabilirsiniz. Bunlar neler olabilir?
Şöyle kanepede oturur gibi rahat edecekleri bahçe için banklar geniş alan varsa iyi seçenek.
Çok şık bahçe mobilyaları ile bahçede vakit geçirmek daha keyifli hale gelebilir.
Keyifle dinlenmek için balkona ya da bahçeye salıncak alabilirsiniz.
Aile yemeklerini konforlu kılacak yeni bir bahçe masası da güzel olur.
Güneşe engel olacak portatif şemsiye veya gölgelikler de çok işlevsel olabilir. Elbette bunun yanında bir gül fidanı olmalı.
Bahçe için sallanan koltuk modelleri de çok keyifli oluyor.
Bel Ağrılarına Son Verecek Yeni Bir Yatak
Yeni doğum yapmış genç anneler, daha ileri yaşlardaki anneler aslında yetişkin tüm insanlar için konforlu bir uyku, sağlık getirir. Uykunun vücut direnci için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Belki de annenizin daha iyi uyumak için yeni bir yatağa ihtiyacı vardır. Yatak fiyatlarını karşılaştırarak en uygun seçeneği de bulmak mümkün. Burada aşağıdakilere dikkat edin:
Alerjen olmayan yatak
Omurgayı destekleyen yatak
Nefes alan kumaştan yapılmış yatak
Para Harcamadan Hediye Hazırlamak
Anneler günü hediyesi için mutlaka bir şey satın almak zorunda değilsiniz. Örneğin;
Onunla vakit geçirmek
En sevdiği yemeği pişirmek
Bol köpüklü bir fincan kahve pişirmek
Çok güzel bir filmi birlikte izlemek de harika bir hediye olabilir...
Okuyucu Yorumları 0 yorum