10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Anneler günü 2020 hediye seçeneklerine bakanlar ve “anneme bu sene ne alsam” diye kara kara düşünenler için 10 harika önerimiz var. İşte Anneler günü hediye tavsiyeleri için 10 farklı seçenek... Ekmek Yapma Makinesi Anneleri nedense hep mutfak ve ev işleriyle özdeşleştiriyoruz ama ekmek yapma makinesi, bugün erkek - kadın demeden hemen herkesin ilgisini çeken bir mutfak gereci. Özellikle eve kapanıp kaldığımız ve marketten gelen her şeyi dezenfekte ettiğimiz şu günlerde ekmeğini kendi ellerine yapma fikri, muhteşem. Anneniz de ekşi maya ekmeği, ev ekmeği gibi tariflere bu ara merak sarmış olabilir diye düşündük ve size bir sır vermek istedik: ekmek yapma makinesi olsa işi epeyce kolaylaşırdı ;) En uygun fiyatlı ekmek yapma makinelerini incele! Kendine Vakit Ayırsın Diye Saç ve Cilt Bakım Seti Genç anneler, orta yaşlı anneler ve anneanne - babaanne olmuş anneler yani bütün anneler için kendine zaman ayırmak önemli ama çok zor. Bazen cilt bakım kremi, tonik, cilt temizleyici jel, saç bakım maskesi, saç bakım kremi, saç uçları için bakım yağı gibi ürünler bir arada olunca bu konuda motive olmak daha kolay oluyor. Annenize onun cildine ve yaşına uygun içerikteki cilt bakım ve saç bakım ürünlerinden oluşan bir set hediye edebilirsiniz.

Ona Özel Bir Kolye Ucu ya da Yüzük Dünyanın en çalışkan annesi sizin ki mi; o zaman arı şeklinde kolye ucu hediye ederek bu özelliğine vurgu yapmak ne kadar da anlamlı olurdu...Anneniz, denizi ve yüzmeyi çok seviyorsa gemici çapası ya da palmiye temalı bir kolye ucu ile kendini özel hissedebilir. “sana nazar değmesin annem” yazan bir notla gelen nazar boncuğu kolye de klasik ama etkili bir fikir bizce... Çok Seveceği Bir Parfüm Seti Güzel kokular her zaman iyi hissettirir. Koku, bir insanın kişisel imajını tamamlayan en etkili aksesuarlardan biridir. Etkileyici bir parfüm, aynı kokunun vücut spreyi hatta nemlendirici kremi ile çok güçlü ve net bir etki verebilir. Örneğin Victoria’s Secret markasının böyle setleri var. Victoria’s Secret setlerinin fiyatlarını karşılaştırın! Yeni Bir Akıllı Telefon Kabul edelim ki; akıllı telefonlar, hayatımızı kolaylaştırıyor ve eğlenceli kılıyor. Diğer yandan devlet dairelerindeki işler, banka işlemleri ve alışverişin neredeyse tamamen online platforma taşındığı bu dönemde çok da gerekliler. Anneler günü, babalar günü, sevgililer günü ya da yakınlarımızın doğum günlerinde onlar çok popüler birer seçenek. Elbette herkesin bütçesi annesine yani bir akıllı telefon almak için uygun olmayabilir ama annenizin ihtiyacı varsa bi’ düşünün deriz. En uygun fiyatlı akıllı telefonu seçenekleri için buraya bakın!

Doğayı Seven Annelere Çiçek Değil Fidan Alın! Anneler gününde çiçek almak çok popüler ama vazo çiçekleri hemen soluyor. Anneniz doğayı, çiçekleri seviyorsa ve evi de müsaitse ona saksıda çiçek alabilir ya da fidan seçeneklerine bakabilirsiniz. Mevsim dolayısıyla evlerin balkonunda yetiştirebilecek harika fidan seçenekleri var. Neler olabilir mesela:

Limon fidanı

Süs biberi fidanı

Salkım domates fidanı

Fesleğen fidanı

Gül fidanı

Defne ağacı fidanı

Çam ağacı fidanı

Lavanta fidanı Konforlu Bir TV Koltuğu Anneniz, televizyonun karşısında akşam kahvesini yudumlamak, gün içinde biraz şekerleme yapmak ya da kitap okumak için konforlu bir Tv koltuğu olsa çok sevinebilirdi... Sallanan TV koltuğu, ayakları uzatabileceği televizyon koltuğu gibi farklı çeşitlerinden birini hızlıca sipariş edebilirsiniz. Annenize televizyon koltuğu alırken aşağıdaki notlarımızı dikkate alın:

Salonundaki diğer koltuk ve mobilyalarla uyumlu olsun.

Tahterevalli TV koltukları çok hoş ama bunlar için geniş alan lazım. Evde Olmayı Keyifli Kılacak Balkon ve Bahçe Ürünleri