HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 10 Haziran 2020 Şans Topu ve Süper Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

10 Haziran 2020 Şans Topu ve Süper Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 22:44 | Son Güncelleme

Şans Topu ve Süper Şans Topu oyunlarının çekilişi yapıldı. İşte, MPİ 10 Haziran 2020 Şans Topu ve Süper Şans Topu çekiliş sonuçları...

10 Haziran 2020 Şans Topu ve Süper Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu oyununun 991. çekilişinde kazandıran numaralar 16, 19, 23, 30, 32 ve artı 3 olarak belirlendi.

10 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

SANSTOPU

BÜYÜK İKRAMİYE 2'YE BÖLÜNDÜ

Çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi 403 bin 383'er liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Büyük ikramiye kazanan kuponların, Eskişehir'in Odunpazarı ve Konya'nın Selçuklu ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

10 HAZİRAN SÜPER ŞANS TOPU SONUÇLARI

Öte yandan internet üzerinden oynanan Süper Şans Topu oyununda aynı şanslı numaraları bilen 1 kişi, 227 bin 15 liralık büyük ikramiyenin sahibi oldu.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! Zeytinlik alanda deodorant şişesiyle...

İğrenç olay! Zeytinlik alanda deodorant şişesiyle...

İkinci dalga paniği yaşanan ilimizden bir kötü haber daha

İkinci dalga paniği yaşanan ilimizden bir kötü haber daha

Serenay Sarıkaya'nın mesajlarını ifşa etti!

Serenay Sarıkaya'nın mesajlarını ifşa etti!

Acı haber Cemal Can'a verilecek mi?

Acı haber Cemal Can'a verilecek mi?

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Yüzlerce yeni vaka ortaya çıktı! Maskesiz çıkmak yasaklandı

Yüzlerce yeni vaka ortaya çıktı! Maskesiz çıkmak yasaklandı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bursa’da bin polisle operasyon

Bursa’da bin polisle operasyon

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kahramanmaraş'tan acı haber!

Kahramanmaraş'tan acı haber!

Van'da patlama! 2 işçi şehit oldu

Van'da patlama! 2 işçi şehit oldu

Diğer Haberler
Antalya'da 1'i komiser 4 polis 'irtikap' iddiasıyla tutuklandı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Atatürk imzası gerçek değil

Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı iddia: Atatürk imzası gerçek değil

10 Haziran 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadı

İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadı

Şanlıurfa'da 29 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 29 bina karantinaya alındı

Dolu yağışı ve yağmur Domaniç'te yaşamı felç etti

Hayat felç oldu! Çok sayıda araç yolda kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.