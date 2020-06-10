10 Haziran 2020 Şans Topu ve Süper Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu oyununun 991. çekilişinde kazandıran numaralar 16, 19, 23, 30, 32 ve artı 3 olarak belirlendi.

10 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

BÜYÜK İKRAMİYE 2'YE BÖLÜNDÜ

Çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi 403 bin 383'er liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Büyük ikramiye kazanan kuponların, Eskişehir'in Odunpazarı ve Konya'nın Selçuklu ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

10 HAZİRAN SÜPER ŞANS TOPU SONUÇLARI

Öte yandan internet üzerinden oynanan Süper Şans Topu oyununda aynı şanslı numaraları bilen 1 kişi, 227 bin 15 liralık büyük ikramiyenin sahibi oldu.

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