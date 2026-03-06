KADIN

10 kadın görev başında: Erkek mesleği deniyordu, şimdi gurur duyuyorlar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde göreve başlayan kadın itfaiyeciler, zorlu görevlerde gösterdikleri performansla dikkat çekiyor. 2025 yılında göreve başlayan 10 kadın itfaiyeci; yangın, trafik kazası, arama-kurtarma ve doğal afet müdahalelerinde aktif rol alırken, mesleğin yalnızca erkeklere ait olduğu yönündeki algıyı da kırıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2025 yılında göreve başlayan 10 kadın itfaiyeci, yangınlardan trafik kazalarına, arama-kurtarma çalışmalarından doğal afetlere kadar birçok olayda görev alıyor.

Vardiyalı sistemle 24 saat esasına göre çalışan kadın itfaiyeciler, sahadaki görevleriyle dikkat çekiyor.

"KADINLARA FIRSAT VERİLİRSE HER ŞEYİ BAŞARABİLİRLER"

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kayapınar Grup Amirliği’nde görev yapan Helin Tay, toplumda bazı mesleklerin yalnızca erkekler tarafından yapılabileceğine dair bir algı bulunduğunu belirterek, "İlk başta yapamayacağımı düşündüler. Ben onlara itfaiyecilik mesleğini hakkıyla yapabileceğimi söyledim. Bu işi yapamayacağımı düşünenler de şimdi benimle gurur duyuyor. Bazı olaylara gittiğimizde kaskımızı çıkardığımız zaman bizi gördüklerinde şaşırıyorlar. Bu da daha fazla motive olmamı sağlıyor. İtfaiyeci olmak isteyen kadınların her şeyden önce bu mesleği severek yapmaları gerekir. Bu mesleği yaparlarsa kendileriyle gurur duyacaklarından da eminim. İtfaiyecilik sadece erkek mesleği değildir. Kadınlara fırsat verilirse her şeyi başarabilirler. İnsanların hayatına dokunabilmek gurur verici” dedi.

"ÖNCE BİZİ GÖRDÜKLERİNDE ŞAŞIRIYORLAR, SONRA GURUR DUYUYORLAR"

İtfaiyeci olmayı lise yıllarından bu yana istediğini belirten Şeymanur Aydın da “Önce bizi gördüklerinde şaşırıyorlar, sonra gurur duyuyorlar. Bu da bizi motive ediyor. İtfaiyeciliğin erkek mesleği olduğu algısı zamanla aşılacak. Biz de bu algının aşılmasına öncülük ediyoruz. Kadının başaramayacağı hiçbir şey yok. Kendine güvenen ve inanan tüm arkadaşlarımız bu mesleği seçebilir” dedi.

Kaynak: DHA

