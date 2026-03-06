KADIN

Karın ağrısı şikayetiyle gitti: 35 santimetrelik dev kitle çıkarıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezine karın ağrısı ve kansızlık şikayetiyle başvuran 35 yaşındaki kadının karnından 35 santimetrelik dev kistik kitle operasyonla alındı.

Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezine karın ağrısı ve kansızlık şikayetleriyle başvuran 35 yaşındaki kadın hastada, yapılan tetkikler sonucunda karın içinde dev kistik kitle tespit edildi.

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden tarafından acil ameliyata alınan hastanın karnından 35x25 santimetre boyutlarında kitle çıkarıldı.

35 SANTİMETRELİK DEV KİSTİK KİTLE ÇIKARILDI

Operasyona ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden, hastanın karnındaki kitleyi daha önceden fark ettiğini ancak korkusu nedeniyle hastaneye başvurmadığını belirterek, "Hastamız karın ağrısı ve kansızlık şikayetleriyle merkezimize başvurdu. Yapılan tetkiklerde karın içerisinde dev kistik kitle tespitinin üzerine hastayı acil operasyona aldık. Operasyonda, karındaki 35x25 santimetrelik dev kistik kitle, diğer organlar korunarak başarılı bir şekilde çıkarıldı" dedi.

"AMELİYAT SONRASI HASTANIN GENEL DURUMU İYİ"

Hastanenin Genel Cerrahi, Anesteziyoloji ve Kadın Doğum Anabilim Dalı ekiplerince multidisipliner bir takip ve tedavi programının uygulandığını ifade eden İliklerden, "Ameliyat sonrası hastanın genel durumu iyi ve serviste takipleri sürdürülmektedir. Hastamızı birkaç gün içerisinde taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.
Kaynak: İHA

