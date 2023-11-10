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  4. 10 KASIM 2023 OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? Bugün İETT otobüsü, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı? Toplu taşıma araçlarında son durum

10 KASIM 2023 OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? Bugün İETT otobüsü, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı? Toplu taşıma araçlarında son durum

10.11.2023 08:01 | Son Güncelleme:
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10 Kasım'da otobüslerin ücretsiz olup olmayacağını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bugün İstanbul'da birçok kişi İETT otobüsü, metro, metrobüs ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanacak. Peki, 10 Kasım 2023 otobüsler ücretsiz mi? Bugün İETT otobüsü, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı? İşte, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde toplu taşıma araçlarında son durum...

10 KASIM 2023 OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? Bugün İETT otobüsü, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı? Toplu taşıma araçlarında son durum

Bugün toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak hizmet verip vermeyeceği merak edildi. Bilindiği üzere milli ve dini bayramlarda İETT otobüsleri, metro, metrobüs ve Marmaray ücretsiz hizmet veriyor. Peki, 10 Kasım otobüsler ücretsiz mi? Bugün otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? İşte, toplu taşıma araçlarında son durum...

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BUGÜN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

10 Kasım'da otobüsler ücretsiz hizmet vermeyecek. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil değildir. Dolayısıyla önceki yıllarda da olduğu gibi 10 Kasım'da otobüs, metrobüs, metro, tramvay ücretsiz olarak hizmet vermeyecek ve normal ücret tarifesi uygulayacak.

10 KASIM'DA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

Toplu taşıma araçları en son 29 Ekim tarihinde ücretsiz olarak hizmet vermişti. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil olmadığı için araçlarda normal ücret tarifesi uygulanacak. Öte yandan konuya dair İBB'den açıklama geldiği takdirde haberlerimiz güncellenecektir.

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Günün önemli manşetleri


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metrobüs metro Marmaray
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