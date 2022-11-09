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10 Kasım anlamı ve önemi nedir? 10 Kasım’da ne oldu? İşte Atatürk’ü Anma Günü anlamı ve önemi

09.11.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Kasım anlamı ve önemi, bu önemli güne az bir zaman kala gündem oldu. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümüne az bir zaman kaldı. Vatandaşlar milli yas gününde, günün anlam ve önemine uygun anma törenlerine katılacaklar, sosyal medya hesaplarından günün anlam ve önemine uygun paylaşımlarda bulunacaklar. Peki, 10 Kasım anlamı ve önemi nedir? 10 Kasım’da ne oldu?

10 Kasım anlamı ve önemi nedir? 10 Kasım’da ne oldu? İşte Atatürk’ü Anma Günü anlamı ve önemi

10 Kasım anlamı ve önemi merak edilen konulardan biri oldu. Atatürk’ü Anma Günü 2022 yılında perşembe gününe denk geliyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıl süren yaşamında, yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten bir komutanı olarak değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimlerle de tarihe geçti. İşte 10 Kasım’ın anlamı ve önemi hakkında bilgiler

10 KASIM ANLAMI VE ÖNEMİ

Yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten bir komutan olarak değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimlerle de dahi bir devlet adamı olarak tarihe geçen Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıl süren yaşamında, milletinin ve vatanının bağımsızlığı için yılmadan çalıştı ve girdiği her mücadeleden zaferle çıktı.
Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de 57 yaşındayken Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09.00'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu.

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Atatürk'ün vefatı sadece Türkiye'de değil bütün dünyada büyük üzüntüyle karşılanırken, yabancı devlet adamları birçok açıklama yaptı ve mesaj yayımladı.
Atatürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Dolmabahçe Sarayı büyük tören salonunda bir katafalk üzerine yerleştirilerek 3 gün süreyle milletin ziyaretine bırakıldı.
Cenaze, daha sonra 20 Kasım 1938'de Ankara'ya getirildi ve 21 Kasım 1938'de büyük törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. Cenaze törenine bütün dünya devletleri özel temsilciler gönderdi. Törende, Çanakkale'de ve diğer muharebelerde Atatürk'e karşı savaşmış yabancı generaller de yer aldı.
Atatürk'ün naaşı, ölümünün 15'inci yılı olan 10 Kasım 1953'te Anıtkabir'e nakledildi.

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