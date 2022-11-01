10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım’da okullar tatil olacak mı? Atatürk’ü Anma Günü için geri sayım

10 Kasım tarihinde okulların tatil olup olmayacağı merak konusu haline geldi. 10 Kasım tarihinde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk yurt genelinde anılacak. Milli yas sebebi ile ülke genelinde Atatürk'ün ölüm saatinde saygı duruşuna geçilecek. İşte 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü hakkında bilgiler

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu sebeple okullar, bankalar ve diğer resmi kurumlar hizmet vermeye devam edecek.

10 KASIM’IN ANLAMI VE ÖNEMİ

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu. Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.

