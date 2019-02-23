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10 kilometre bisiklet süren Soyer’den bisikletlilere müjde

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 15:14 | Son Güncelleme

Millet İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, bisiklet turuna katılarak Üçkuyular’dan Kültürpark’a yaklaşık 10 kilometre bisiklet sürdü.

10 kilometre bisiklet süren Soyer’den bisikletlilere müjde

Millet İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, bisiklet turuna katılarak Üçkuyular’dan Kültürpark’a yaklaşık 10 kilometre bisiklet sürdü. Soyer, kendisine eşlik eden ve destekleyen kalabalığa İzmir’de uygulayacağı bisiklet projesi konusunda açıklamalarda bulundu.
Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, bisiklet yolculuğu sırasında verdiği molada, bisikletin iki temel yaşamsal ihtiyacı aynı anda karşılayan benzersiz bir spor olduğunu söyledi. Soyer, "Bisiklet hem ulaşım ihtiyacımızı karşılıyor, hem de sağlığımızı koruyor. Bu nedenle hem ulaşım, hem de kent sağlığı vizyonumuzun önemli bir parçasını oluşturuyor. Benim için bisiklete binmek sadece bir spor değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi. Üstelik İzmirli gençlere ve hep genç kalmak isteyenlere çok da yakışan bir yaşam biçimi" dedi.
İzmir’in doğası gereği bir bisiklet ve spor kenti olduğunu ve bu özelliğinin çok daha ön plana çıkması gerektiğini söyleyen Soyer, bisiklet kullanımı konusundaki vizyonunu ve projeleri hakkında şu bilgileri verdi:
"Bunun gerçekleşmesi için hem bisiklet altyapısını daha da güçlendireceğiz, hem de bisiklete binme kültürünü özendiren kampanyalar gerçekleştireceğiz. Ben, bisiklete binmeyi yaşamımın parçası olarak gördüğüm için bu kampanyaların bizzat sözcüsü ve takipçisi olacağım. Altyapı çalışmaları kapsamında şehir içinde yeni bisiklet yolları yaparak tüm ilçelerin birbirine bisiklet yolları ile bağlanmasını sağlayacağız. Sadece bisiklet yolları yapmakla yetinmeyeceğiz. Güzergah üzerine kuracağımız çeşmeler, dinlenme, piknik ve kamp alanları ile dünyanın en cazip bisiklet rotalarından bazıların İzmir’de bulunmasını sağlayacağız."
Soyer, ilin her yerine yayılan bisiklet rotalarının aynı zamanda kent ve kır bütünleşmesini sağlayarak kırsal ekonomiyi destekleyeceğinin altını çizdi. Soyer bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak için yapacağı çalışmaları ise şöyle özetledi:
"İzmir’in tüm bisiklet topluluklarına verilecek destekler, bisiklet kullanımına merakı artıracak ve daha fazla insanın bisikleti bir yaşam biçimi olarak benimsemesini sağlayacak. Yılda bir kere gerçekleşecek ‘Şehir Yarışı’ ile her yaştan insanın bir ulaşım aracı olarak bisikleti tanımasını sağlayacağız. Fransa’daki bisiklet turnuvasına İzmir’den bir takımın katılmasına önayak olacağız, Olivelo bisiklet kampı projesini gerçekleştireceğiz. İzmir’deki tüm spor kulüplerine bisiklet branşının açılması için destek olacağız."
10 kilometrelik yolculuğun sonunda kendisine eşlik eden vatandaşlarla vedalaşan Soyer, Kültürpark’taki programına devam etti. Soyer, İzmir ile ilgili vizyon ve projelerini 26 Şubat Salı günü açıklamaya başlayacak.

10 kilometre bisiklet süren Soyer’den bisikletlilere müjde

10 kilometre bisiklet süren Soyer’den bisikletlilere müjde

10 kilometre bisiklet süren Soyer’den bisikletlilere müjde

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