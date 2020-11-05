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10 köyden ortak karar! Koronavirüs yayılmasın diye...

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2020 10:48 | Son Güncelleme

Bursa'daki 10 köy aldıkları ortak kararla köylerdeki kahveleri kapattı. Koronavirüs yayılmasın diye kahvelerin kapatılması üzerine dışarıda açık havada oturan vatandaşlar, havaların soğumasıyla birlikteyse işi olmadıkça sokağa çıkmamaya başladı.

10 köyden ortak karar! Koronavirüs yayılmasın diye...

Gürsu ilçesinin 10 köyü örnek bir karara imza attı. İlçede korona virüs vak'aları artınca Gürsu'nun 10 köyünde köylüler kahvelerini kapatma kararı aldı. Köylerde 5 gündür bütün kahveler kapalı durumda. Havaların soğumasıyla birlikte insanların kapalı kahve ortamlarında daha fazla bulunarak bir birine korona virüs bulaştırabileceğini düşünen köylüler kahveleri, kapatarak kahve alışkanlığından sağlıkları için vazgeçti.

TOPLU HALDE BİR ARAYA GELMİYORLAR

Köylerde kimse toplu bir faaliyet yapmazken, kimse toplu halde bir araya gelmiyor. Köylüler maske kurallarına büyük özen gösterirken, zamanının büyük kısmını bahçe ve tarlasında temiz havada çalışarak geçiriyor.

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AMAÇ VAKA ARTIŞINI ENGELLEMEK

Köy kahvesini ortak bir kararla kapatma kararı aldıklarını ifade eden Cambazlar Muhtarı Hasan Efe, "Gürsu ilçesinde korona virüs artış göstermekte. Türkiye genelinde de artış gösteriyor. Biz Gürsu ilçesinin köylerindeki muhtar arkadaşlarla ve köylülerle ortak karar alıp köy kahvelerini kapattık. Havalar sıcakken vatandaşlar dışarıda açık havada oturuyordu.

'KARARA HERKES UYUYOR'

Havalar soğuduğu için vatandaşlar kapalı ortamda oturmaya başlayacaktı. Biz de virüs insanlara daha fazla bulaşmasın diye böyle bir karar aldık. Köyümüzde karara herkes uyuyor. Vatandaşlarımız işi olmadıkça sokağa çıkmıyor. Bir biriyle fazla irtibata geçmiyor. Maksadımız korona vak'alarının artış göstermemesi" dedi.

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İHA

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