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10 Şubat Perşembe deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

10.02.2022 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Şubat Perşembe deprem listesi haftanın dördüncü gününde yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sabahın ilk saatlerinde Muğla, Trabzon ve Akdeniz'de deprem meydana geldi. Ayrıca yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler de birçok kişi tarafından araştırılıyor. İşte 10 Şubat 2022 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

10 Şubat Perşembe deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

10 Şubat Perşembe günü Akdeniz de dahil olmak üzere Muğla ve Trabzon gibi illerimizde deprem gerçekleşti. Bu illerde yaşayan ve sarsıntıyı hisseden kişiler, 10 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 10 Şubat Perşembe günü gerçekleşen depremlerin büyüklüğüne haberimizde detaylıca yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

10 ŞUBAT AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.02.10 03:03:09 36.1688 27.5623 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

2022.02.10 01:35:33 41.0912 39.7258 11.5 -.- 2.4 -.- TRABZON (TRABZON)

2022.02.10 01:17:48 37.0512 28.4757 1.7 -.- 2.3 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA)

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

8 Şubat deprem mi oldu?

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