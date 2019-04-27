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"10. Uluslararası Dergi Fuarı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 19:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Üst Kurulu Üyesi Sema Ramazanoğlu: - "Okul dergiciliğinin gelişmesi ümit verici. Genç dergicilerin desteklenmesi gerekir"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Üst Kurulu Üyesi Sema Ramazanoğlu, okul dergiciliğinin gelişmesinin ümit verici olduğunu ve genç dergicilerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) tarafından Eyüpsultan Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Feshane Caddesi'nde okurlarla buluşan "10. Uluslararası Dergi Fuarı" devam ediyor.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Üst Kurulu Üyesi Sema Ramazanoğlu, fuarı gezdi.

Dergiler hakkında bilgi alan ve etkinliklerin gerçekleştirildiği Zal Mahmut Paşa Cami avlusunda gençlerle bir araya gelen Ramazanoğlu, burada yaptığı konuşmada, alanında ilk ve tek olan uluslararası dergi fuarının kültür dünyası için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Fuarın ana temasının "Okul Dergiciliği" olduğunu hatırlatan Ramazanoğlu, "Okul dergiciliğinin gelişmesi ümit verici. Genç dergicilerin desteklenmesi gerekir." dedi.

Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen tüm ekibe ve dergicilerin bir arada bulunmasını sağlayan Asım Gültekin'e teşekkür eden Ramazanoğlu, "Eyüpsultan Belediyesi'ne şenlik havasında geçen 10. Uluslararası Dergi Fuarı'na ve beşincisi düzenlenen Haliç Genç Edebiyat Günleri'ne ev sahipliğinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Kültürel etkinliklerin artarak devam etmesini diliyoruz." şeklinde konuştu.

"5. Haliç Genç Edebiyat Günleri" etkinliklerine de katılan Ramazanoğlu'na genç yazarlar tarafından çiçek takdim edildi.

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