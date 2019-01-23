10 yaşında 26 ameliyat oldu yaşadıklarına dayanamayıp kendini astı

ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen olay yürekleri sızlattı. Doğduğundan beri bağırsak sorunları yaşayan Bridges bu yüzden 26 operasyon geçirdi ancak başarıya ulaşılmadı.
Okula başladığı günden bu yana sağlık sorunu nedeniyle etrafa koku yayan küçük çocuk arkadaşlarının hedefindeydi.
Yıllar içinde zorbalığın boyutları arttı. Seven'ın ebeveynleriyse durumun vehametini fark edemedi.
Dolayısıyla bir gün küçük gencin annesi evden bakkala gitmek için çıktığında olanlar oldu. Anne eve döndüğünde küçük çocuğun kendini asmış olduğunu fark etti.
Okulda yeteri kadar önlem alınmadığını söyleyen acılı anne, Seven'ın tek çocuğu olduğunu açıkladı. Son haftalarda çocuğunun çok neşesiz olduğunu fark eden anne okulu dava edeceğini söyledi.
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