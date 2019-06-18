HABER

10 yaşındaki görme engelli Deniz’den piyano resitali

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 09:05 | Son Güncelleme

Hatay’da, prematüre olarak doğan ve görme engelli olan ‘absolut kulak’ sahibi Deniz Örak, Antakya’da gerçekleştirdiği mini konserle dinleyicilerini mest etti.Henüz 10 yaşında olmasına rağmen uluslararası yarışmalarda ödüle hak kazanan görme engelli Deniz Örak, Hatay Gastronomi Evi’nde dinleyicilerine piyano resitali yaşattı.

10 yaşındaki görme engelli Deniz’den piyano resitali

Hatay’da, prematüre olarak doğan ve görme engelli olan ‘absolut kulak’ sahibi Deniz Örak, Antakya’da gerçekleştirdiği mini konserle dinleyicilerini mest etti.
Henüz 10 yaşında olmasına rağmen uluslararası yarışmalarda ödüle hak kazanan görme engelli Deniz Örak, Hatay Gastronomi Evi’nde dinleyicilerine piyano resitali yaşattı. Deniz Örak’ın gerçekleştirdiği mini konsere Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş ve eşi Nazan Savaş’ın yanı sıra çok sayıda davetli katılım gösterdi. Örak’ın gerçekleştirdiği konser, büyük alkış topladı.
Hatay Gastronomi Evi’nin yapılmasında önemli rol oynayan isim olan Nazan Savaş, konser sonrası açıklamalarda bulundu. Hatay Gastronomi Evi’ndeki en anlamlı etkinliğin Deniz Örak’ın konseri olduğunu ifade eden Nazan Savaş, “Bu ev hepimizin, biz sadece bu değerlerin ortaya çıkması için, sadece gastronomi anlamındaki yemek kültürümüzün değil diğer bütün zenginliklerimizin de ortaya çıkması için bu projeyi gerçekleştirdik. Böyle bir ortam olunca da materyal çok, bir şekilde onlara ulaşıyoruz, onlar buraya geliyorlar ya da biz onları duyuyoruz, biz onlara gidiyoruz. Pek çok etkinlik oldu bu 2 aylık süre zarfında ama Deniz belki de en anlamlıları bunlardan. Deniz Örak, uluslararası düzeyde bir başarının sahibi hem de çok özel arkadaşımız. Yolu açık olsun diyoruz, Hatay’ın böyle değerlerine sahip çıktığınız için, buraya geldiğiniz için ben ayrıca teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok keyifli bir akşam yaşadık, eminim ki bu Antakya Sokakları da bu güzel ezgileri dinledi” dedi.
6 yaşından bu yana piyano çaldığını söyleyen başarılı piyanist 10 yaşındaki Deniz Örak, piyano çalmayı çok sevdiğini söyledi.

10 yaşındaki görme engelli Deniz’den piyano resitali

10 yaşındaki görme engelli Deniz’den piyano resitali

10 yaşındaki görme engelli Deniz’den piyano resitali

Arazinin ortasında doğal jakuziArazinin ortasında doğal jakuzi
‘Özel Aşçılar’ adlı proje ile öğrenciler İngiltere’de mesleki eğitim aldı‘Özel Aşçılar’ adlı proje ile öğrenciler İngiltere’de mesleki eğitim aldı
Down sendromlu Nesrin’in 25 yıllık gelinlik hasreti gerçek olduDown sendromlu Nesrin’in 25 yıllık gelinlik hasreti gerçek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu

TEM'de hurda yüklü TIR devrildi, yol trafiğe kapandı

TEM'de hurda yüklü TIR devrildi, yol trafiğe kapandı

Derince'de TIR devrildi, trafik durma noktasına geldi

Derince'de TIR devrildi, trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da narkotik operasyonu

İstanbul'da bu sabah! 130 polis aynı anda harekete geçti

TBMM önünde feci kaza!

TBMM önünde feci kaza!

İBB'den burs açıklaması

İBB'den burs açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.