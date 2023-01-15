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10 yaşındaki küçük kız kendi kardeşini doğurttu! Mucize doğumla 'Süper kahraman' ilan edildi

15.01.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar hamilelik süreci boyunca doğumun ne zaman ve nerede olacağını düşünerek tedirginlik yaşayabiliyor. Aniden gelişen doğuma doğru müdahale edilmesi hem annenin hem de bebeğin sağlığını etkiliyor. 10 yaşında bir kız çocuğu olan Miracle, doğum sancıları başlayan annesini doğurtarak küçük kardeşini kucakladı.

10 yaşındaki küçük kız kendi kardeşini doğurttu! Mucize doğumla 'Süper kahraman' ilan edildi

Amerika'da Missouri'de yaşayan 10 yaşındaki Miracle ve 30 yaşındaki hamile annesi Viola Fair tarihe geçen bir olaya imza attılar. Doğumundan üç hafta önce ansızın başlayan doğum sancıları Miracle ve Viola'nın şaşırmasına neden oldu. Viola hemen hastaneye yetişemedi ve kızına acil servisi aramasını söyledi. Miracle annesi ona izin verir vermez acil servisi aramak için telefonuna koştu. Zor durumdaki sakin sohbetiyle telefonu açan görevli bebeğin doğumunda hayati rol oynadı.

ARAMA HAYATİ FARK YARATTI

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Miracle, telefonu açan görevliye "Merhaba, sanırım annem doğum yapıyor," dedi. Ona yardım eden Scott Stranghoener, küçük kıza bir dizi talimat verdi ve daha sonra annesine iletti. Arama sadece birkaç dakika sürdü, ancak o hayati anda büyük bir fark yarattı.

VERİLEN TALİMATLARI SOĞUKKANLILIKLA UYGULADI

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Miracle, memurun soğukkanlı rehberliğiyle annesi Viola'nın bebeği güvenli bir şekilde doğurmasına yardım etti. Küçük kız zor duruma rağmen soğukkanlılığını korudu ve tüm talimatları yerine getirdi. “Klozete oturma” ve “Anne, yatağın ortasına ya da yere sırt üstü yat dediler” sözleri annesine sürekli tekrarlıyordu.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ GELENE KADAR KARDEŞİYLE İLGİLENDİ

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Miracle zamanı geldiğinde görevliye herkesin beklediği o kelimeleri söyledi: “Geliyor! O geliyor! Burada! ... Başı burada!” Tam o anda, kız gücünü kanıtladı ve bebek nihayet geldiğinde , Miracle, yüzünü sildi ve bebeği ağlamaya teşvik etti. Sağlık görevlileri gelene kadar onu sıcak tutmak için bir havluyla sardı.

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Birkaç dakika sonra gelen sağlık ekipleri, yeni anne ve çocuğu kontrol için hastaneye götürdü. Hem anne hem de çocuk sağlıklıydı ve topluluk daha sonra sosyal medyada genç kızı gerçek bir kahraman olarak onurlandıran "mucize" doğum hakkında bir paylaşım yaptı. Miracle'ın annesi , doğumdan sonra iyileştiğinde, küçük kızının yaptıklarından gurur duyduğunu açıkladı.

MIRACLE DOKTOR OLMAK İSTİYOR

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"Kesinlikle bir mucizeydi çünkü bebeği doğurduğumda dışarı çıktı, onu gerçekten tutup kaldıramadım ve sonra Miracle geldi ve onu bir havluya sardı." İlk baştaki korkusuna rağmen, Miracle küçük kız kardeşini karşılamak için her şeyi doğru yaptı. Bugün, başardıklarından gurur duyuyor ve tıpkı annesine yaptığı gibi ihtiyacı olan diğer kişilere de yardım etmek için doktor olmayı arzuluyor.

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