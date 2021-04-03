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  4. 10 yaşındaki Rafettin Uğur'dan acı haber! Cansız bedeni bulundu

10 yaşındaki Rafettin Uğur'dan acı haber! Cansız bedeni bulundu

03.04.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle Köprüçay Irmağı kenarında piknik yaparken kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur Çimen'in (10) cansız bedenine ulaşıldı. Baba Osman Ali Çimen, daha önce de amcasının oğlunun aynı ırmakta yaşamını yitirdiğini söyledi. Oğlunu görmek isteyen Fatmaana Çimen'in feryadı yürekleri dağladı. Fatmaana Çimen jandarma ekiplerine, "Bana oğlumu bir defa gösterin, uzaktan göreyim ne olur" diye ağladı.

10 yaşındaki Rafettin Uğur'dan acı haber! Cansız bedeni bulundu

Osman Ali Çimen ve Fatmana Çimen çocuklarıyla piknik yapmak amacıyla Manavgat'ın Sağırin Mahallesi Boynuzlubük mevkiinde Köprüçay Irmağı kenarına gitti. Saat 17.00 sıralarında anne ve babası oğulları Rafettin Uğur'u gözden kaybetti. Çocuklarının ırmağa düşmüş olabileceğini düşünen Osman Çimen, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) Timi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Su yüzeyinde ve ırmak kenarında yapılan aramada Rafettin Uğur Çimen bulunamadı.

Bu sabah erken saatlerde Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK Timi, AKUT, İHH, AFAD, Antalya Büyükşehir itfaiyesi ve jandarma ekiplerinin katılımıyla arama çalışmalarına yeniden başlandı. Karada yapılan aramalarda Rafettin Uğur Çimen'e ulaşılamadı. Çalışmalar Köprüçay Irmağı'nda yoğunlaştırıldı. Şiddetli akıntının olduğu ırmakta yapılan keşif çalışmalarının ardından belirlenen noktalarda detaylı arama yapıldı.

Arama çalışmalarını Fatmana ve Osman Çimen ile yakınları da takip etti. Fatmana Çimen'in arama çalışmaları sırasında oğlu için yaktığı ağıtlar yürekleri dağladı. Gözyaşları içinde arama çalışmalarını izleyen Ali Osman Çimen de 2007 yılında aynı ırmakta amcasının oğlunun yaşamını yitirdiğini söyledi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama çalışmalarına katılan bir rafting işletmesinin çalışanları, kaybolduğu noktaya yaklaşık 12 kilometre mesafede, ırmak kenarında Çimen'in cenazesini fark edip, ekiplere haber verdi. Ekipler, Rafettin Uğur Çimen'in cansız bedenini çıkarmak için çalışma başlattı.

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‘OĞLUMU BİR DEFA GÖSTERİN, UZAKTAN GÖREYİM NE OLUR’

Rafettin Uğur Çimen'in cenazesi, kendisini bulan rafting çalışanları tarafından botla getirildi. Küçük çocuğun cenazesinin bulunduğunu duyan yakınları ise rafting işletmesine akın etti. Jandarma tarafından işletme içerisine alınmayan küçük çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Oğlunu görmek isteyen Fatmaana Çimen'in feryadı yürekleri dağladı. Fatmaana Çimen jandarma ekiplerine, "Bana oğlumu bir defa gösterin, uzaktan göreyim ne olur" diye ağladı. Görevlilerin ikna ettiği aile, çocuklarını hastanede görmek için olay yerinden ayrıldı. Rafet Uğur Çimen'in cenazesi incelenmek üzere Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

'ÇOCUK SUYUN ÜZERİNDEYDİ'

Rafting çalışanlarından Hayri Toşur, ırmakta bir çocuğun kaybolduğunu duyunca kendilerinin de yardımcı olabileceklerini düşünerek arama yapmaya çıktıklarını söyledi. Çalıştıkları işletmeden yukarı doğru 5 kilometre gittiklerini anlatan Toşur, "Üzerindeki elbise onu korumuş. Ayakkabısı filan hala ayağında duruyordu. Ailesi için çok üzücü bir durum ama sevindirici tarafı, bu çamurlu suda tek parça halinde bulundu. Dip gözükmüyor. Çocuk suyun üzerindeydi ama ağaçların içerisindeydi. Çok dikkatli bakmazsan görme şansın yoktu" dedi. (DHA)

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antalya Manavgat

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