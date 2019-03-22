10 yaşındaki Saniye depremde yıkılan evlerinin resmini çizdi

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki Saniye Yılmaz, Çarşamba günü 5.5 büyüklüğündeki depremde yıkılan evlerinin resmini çizdi. Saniye, "Depremde bizim de evimiz yıkıldı. Onun için resmini çizdim" dedi. Acıpayam ilçesi Ucarı Mahallesi'nde evleri Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki depremde yıkılan, okul eşyaları da yerle bir olan Karahöyük İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Saniye Yılmaz, annesi Ayşe ve babası Mehmet Yılmaz ile birlikte 3 gündür Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin kurduğu çadırda yaşıyor. Türk Kızılayı'nın mahallede kurduğu Psikososyal Destek Çadırı'nda görevliler tarafından diğer çocuklarla birlikte destek alan Saniye Yılmaz, deprem psikolojisini üzerinden atabilmek için oyunlar oynuyor, resim yapıyor. Depremde evlerinin yıkılmasını resmeden Yılmaz, resminde önce sağlam bir bina, ardından da depremde yıkılmış bir bina onunda yanına Kızılay çadırı yaparak yaşadıklarını anlatmaya çalıştı. Depremde evlerinin yıkıldığını ve okula gitmeyi özlediğini belirten Saniye Yılmaz, "Evimiz yıkıldığı için resmini yaptım. Kızılay görevlileri bizimle oyunlar oynuyor, resim yaptırıyor. Büyüklere de psikolojik destek veriyorlar. Depremden bu yana okula gidemedim, okulu ve arkadaşlarımı özledim" dedi.

'EVLERİNE KAVUŞANA KADAR HİZMET VERECEĞİZ' Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Acıpayam'ın 14 mahallesinde 56 kişilik ekipleriyle hizmet verdiklerini belirtti. Türk Kızılayı'nın insanların evlerine girinceye kadar hizmet vereceğini aktaran Turunç, şunları söyledi: "Burada yaşanan depremde can kaybı olmaması milletimizi sevindirdi. 12 mahallede 168 ev tamamen yıkılmış. 161 de orta hasarlı ev mevcut. Depremin olduğu günden bu yana 16 bin 600 öğün yemek verildi. Kurduğumuz aşevi, vatandaşlarımızın hizmetinde. Sabah öğle ve akşam 2 bin 500 kişilik yemek çıkıyor. İlçe merkeziyle beraber toplam 14 noktada vatandaşlarımıza gıda yardımları yapıyoruz. AFAD ile birlikte çadır ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca psiko-sosyal destek sunuyoruz. Özellikle çocuklar depremden psikolojik olarak depremden olumsuz etkilenmiş. Şu an yaklaşık 300 ev içerisine girilemez durumda. Bu vatandaşları evlerine kavuşana kadar Türk Kızılay, ekip olarak burada hizmet vermeye devam edecek. KOMANDOLAR ÇADIR KURDU