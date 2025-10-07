KADIN

10 yıl araştırıldı: Gazlı içeceklere dikkat! Tek bir kutusu bile sağlığı tehdit ediyor! Diyet yazılarına aldanmayın! Uzmanlar uyarıyor...

Çinli bilim insanlarının 10 yıl süren araştırması, günde sadece bir kutu gazlı içecek tüketmenin alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı riskini %60 artırdığını ortaya koydu. 123 binden fazla kişinin verilerini inceleyen uzmanlar, diyet ya da normal içecek fark etmeksizin ciddi sağlık sorunlarına dikkat çekti.

Sedef Karatay

Çin’de 123 binden fazla kişinin sağlık verilerini 10 yıl boyunca inceleyen bilim insanları, günde sadece bir kutu gazlı içecek tüketmenin bile ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ortaya koydu. Araştırma, alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı riskini artıran bu içeceklerin, diyet ya da normal versiyon fark etmeksizin tehlike yarattığını gösterdi.

GAZLI İÇECEKLERİN KARACİĞERE ZARARI

Soochow Üniversitesi Hastanesi’nden Dr. Lihe Liu liderliğindeki araştırma, günde 250 ml gazlı içecek tüketenlerde hastalığa yakalanma riskinin %60 arttığını tespit etti. Şekerle tatlandırılmış içeceklerde bu oran %50, diyet içeceklerde ise %60 olarak belirlendi. Liu, “Diyet içeceklerin daha sağlıklı olduğu inanışı yanlış. Her türlü gazlı içecek karaciğer sağlığını tehdit ediyor” dedi.

108 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

10 yıllık takip süresince, 1178 katılımcıda alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı görüldü ve 108 kişi bu nedenle hayatını kaybetti. Uzmanlar, karaciğerde yağ birikmesine yol açan bu hastalığın en büyük tetikleyicilerinden birinin gazlı içecekler olduğunu vurguladı.

EN GÜVENLİ SEÇENEK: SU

Dr. Liu, gazlı içecek tüketiminin sınırlandırılmasını önererek, “En sağlıklı içecek sudur” dedi. Araştırma, kamuoyunu bu tür içeceklerin riskleri konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

