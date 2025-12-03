KADIN

Nebahat Çehre'nin tarzının sırrı: "Bu pantolonu 20 yıldır giyiyorum"

Efsane oyuncu Nebahat Çehre'nin kombini sosyal medyada büyük beğeni aldı. 82 yaşındaki Çehre'nin tarzı kadar sözleri de dikkat çekti. Usta oyuncu 20 yıldır giydiği pantolonla adından söz ettirdi.

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve stiliyle her daim ilgi odağı olan usta oyuncu Nebahat Çehre, katıldığı bir davette makyajsız haliyle beğeni toplarken, tarzıyla ilgili yaptığı samimi itirafla sosyal medyada gündem oldu.

82 yaşındaki usta isim, herkesin konuştuğu o pantolonla ilgili şaşırtıcı bir açıklamada bulundu: "Altımdaki pantolonu 20 yıldır giyiyorum."

Usta sanatçının bu itirafı, magazin ve moda dünyasında hızla yankı buldu. Çehre'nin tutumlu ve zamansız stile verdiği önem, hayranlarından tam not aldı.

Sosyal medyada şu yorumlar yapıldı:
"Çok cool ve tarz."
"Tutumlu biri olmanın en güzel kanıtı."
"Tarzında istikrarı sağlıyor, bu yüzden yıllardır moda ikonu."
"Ne kadar zengin olsanız da bir eşyaya değer vermenin dersini verdi."

MODA ANLAYIŞININ ÖZETİ

Nebahat Çehre'nin 20 yıllık bir parçaya olan bağlılığı, aslında onun stil felsefesinin bir yansıması da aynı zamanda... Başarılı oyuncu, daha önce yaptığı bir açıklamada kendi moda anlayışını şöyle özetlemişti:

"Trendleri ve modayı takip ederim ama kurbanı olmamaya çalışırım. Aksesuarlar benim için her zaman özeldir. Tamamlayıcı parçalar alarak eski ve yeniyi bir araya getirmeyi seviyorum."

