10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı

Eski bir astsubay olan Turgut Gözleveli tarafından ortaya çıkarılan dehşet evinde tutsak olanlardan biri olan Breeden, çocuk doğurmaya zorlanıp demir levyelerle dövüldüğünü açıkladı. Her gün işkenceye uğradığını ve öleceğini zanneden kadın yaşadıklarını hayatı boyunca unutamayacağını söyledi.

Yıllar sonra yaşadığı kabusu anlattı

1 / 8 2011 yılında, ABD’nin Philadelphia şehrinde yaşayan eski astsubay Turgut Gözleveli, apartmanına kiracıları ile konuşmak üzere gittiğinde, kalorifer dairesinin kapısının kapalı olduğunu gördü. Şüphelenip yerdeki battaniyeyi çektiğinde ise zincirlere bağlanmış insanları buldu.

2 / 8 Turgut Gözleveli böylelikle yıllardır işkencelerin yaşandığı kabus evini ortaya çıkardı.

3 / 8 Weston ve ailesinin kaçırdıkları kişiler arasında Tamara' da vardı. Tamara zincirlendi, işkenceye uğradı, kaçırılan adamlardan biriyle çocuk yapmaya zorlandı.

4 / 8 Şimdilerde 3 çocuğu olan Tamara, tecavüz sonrası doğan iki çocuğunu da bu işkence evinde doğurdu. 5 / 10 Kaçırıldı, hamile kaldı, işkence gördü: Yıllar sonra yaşadıklarını anlattı ©AP

5 / 8 2015 yılında Tamara'yı kaçıran Linda Ann Weston, 196 suçtan yargılandığı davada 80 yıl hapse mahkum edildi. Dönemin savcısı Richard Barrett, gördüklerinin "hayatı boyunca karşılaştığı en korkunç manzara" olduğunu açıkladı.

6 / 8 Tamara ise yaşadıklarını yıllar sonra NBC'ye anlattı. Tamara, para karşılığı seks yapmaya zorlandığını, demir levyelerle dövüldüğünü belirtti.

7 / 8 Tamara o anları şöyle anlattı: "Yanımda tutulanlar işkenceden, hastalıktan ölüyorlardı. Hayatım o evde sona erecek, öleceğim zannettim. Her gün işkenceye uğruyordum. Kurtulduktan sonra kendime gelemedim" dedi.