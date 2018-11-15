HABER

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2018 14:07 | Son Güncelleme

Tamara Breeden, 2011 yılında kendisi dahil 4 kişiyle birlikte Philadelphia'daki 'Dehşet Evi'nde tutsaktı. 10 yıl boyunca bodrum katında zincirlerle yaşayan Breeden, cinsel tacize uğradı, hamile kaldı ve işkence gördü. Tamara'yı kaçıran Linda Ann Weston 2015 yılında 80 yıl hapis cezası aldı. Şimdilerde 36 yaşında olan Tamara, Dehşet Evi'nde yaşadıklarını anlattı.

Eski bir astsubay olan Turgut Gözleveli tarafından ortaya çıkarılan dehşet evinde tutsak olanlardan biri olan Breeden, çocuk doğurmaya zorlanıp demir levyelerle dövüldüğünü açıkladı. Her gün işkenceye uğradığını ve öleceğini zanneden kadın yaşadıklarını hayatı boyunca unutamayacağını söyledi.

Yıllar sonra yaşadığı kabusu anlattı

1 / 8

2011 yılında, ABD’nin Philadelphia şehrinde yaşayan eski astsubay Turgut Gözleveli, apartmanına kiracıları ile konuşmak üzere gittiğinde, kalorifer dairesinin kapısının kapalı olduğunu gördü. Şüphelenip yerdeki battaniyeyi çektiğinde ise zincirlere bağlanmış insanları buldu.
2 / 8

Turgut Gözleveli böylelikle yıllardır işkencelerin yaşandığı kabus evini ortaya çıkardı.
3 / 8

Weston ve ailesinin kaçırdıkları kişiler arasında Tamara' da vardı. Tamara zincirlendi, işkenceye uğradı, kaçırılan adamlardan biriyle çocuk yapmaya zorlandı.
4 / 8

Şimdilerde 3 çocuğu olan Tamara, tecavüz sonrası doğan iki çocuğunu da bu işkence evinde doğurdu. 5 / 10 Kaçırıldı, hamile kaldı, işkence gördü: Yıllar sonra yaşadıklarını anlattı ©AP
5 / 8

2015 yılında Tamara'yı kaçıran Linda Ann Weston, 196 suçtan yargılandığı davada 80 yıl hapse mahkum edildi. Dönemin savcısı Richard Barrett, gördüklerinin "hayatı boyunca karşılaştığı en korkunç manzara" olduğunu açıkladı.
6 / 8

Tamara ise yaşadıklarını yıllar sonra NBC'ye anlattı. Tamara, para karşılığı seks yapmaya zorlandığını, demir levyelerle dövüldüğünü belirtti.
7 / 8

Tamara o anları şöyle anlattı: "Yanımda tutulanlar işkenceden, hastalıktan ölüyorlardı. Hayatım o evde sona erecek, öleceğim zannettim. Her gün işkenceye uğruyordum. Kurtulduktan sonra kendime gelemedim" dedi.
8 / 8

Tamara hep bu korkuyla yaşayacağını ancak artık hayatını çocuklarına ve torunlarına adadığını söyledi. Linda Ann Weston ve yakınları ise hapisteki cezalarını çekmeye devam ediyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tamara Breeden Philadelphia işkence

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
IŞİD tarifesi: Helikopter düşürene altın, kimyasal saldırı düzenleyene gümüş

IŞİD tarifesi: Helikopter düşürene altın, kimyasal saldırı düzenleyene gümüş

Komşu güneş sisteminde yeni bir gezegen bulundu

Komşu güneş sisteminde yeni bir gezegen bulundu

Yarım asırdır bulunmayı bekliyordu! Kim olduğu ortaya çıktı

Yarım asırdır bulunmayı bekliyordu! Kim olduğu ortaya çıktı

25 yıl aynı sayılarla loto oynadı, sonunda kazandı

25 yıl aynı sayılarla loto oynadı, sonunda kazandı

Telefonlarda seks robotuna sahip olmak artık mümkün

Telefonlarda seks robotuna sahip olmak artık mümkün

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.