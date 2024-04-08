KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. 10 yıl önce keşfetti! Evinde yapıp satıyor... Tanesi 5 bin TL'den başlıyor

    10 yıl önce keşfetti! Evinde yapıp satıyor... Tanesi 5 bin TL'den başlıyor

    08.04.2024 11:54
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sivas’ta 10 yıl önce resim çizmeye başlayan ev hanımı Sonay Ünal, çizdiği resimlerle ressamlara taş çıkartırken, ev ekonomisine de katkı sağlıyor.

    Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki ev hanımı Sonay Ünal bir problemi aşmak nedeniyle resim çizmeye başladı.
    Resimlerini amatör şekilde çizmeye başlayan Ünal, daha sonra yeteneğini keşfetti. Ünal, keşfettiği yeteneğini daha da ileri taşımak için halk eğitim merkezine giderek resim çizme kursu aldı. Şimdilerde çizdiği resimlerle adeta ressamlara taş çıkartan Ünal, sipariş üzerine yaptığı resimlerle ev ekonomisine katkı sağlıyor.

    8d3c85f7-c3fa-4d10-940c-2e7e0fac9425

    "EŞİM BU KONUDA BANA ÇOK DESTEK VERDİ, ONUN SAYESİNDE BURALARA GELDİM"

    Resim yeteneğini kendi kendime keşfettiğini belirten Sonay Ünal, “Yeteneğimi eşimin de desteği ile geliştirmek istedim. Kurslara gittim. Zor bir dönem geçirdim. Daha sonra resim çizmeye başladım. Daha sonra zamanla kendimi geliştirdim, kurs aldım." şeklinde konuştu.

    9b05804c-bed2-4d89-a11c-2f459df1e724

    "RESİMLERİN FİYATLARI 5 BİN TL'DEN BAŞLIYOR"

    Ünal, "Şimdi de evimde çalışıyorum. Resimlerin fiyatları 5 bin TL’den başlıyor, ebatına göre değişiyor. 35x50 boyutundaki bir tablo 5 bin TL’den başlıyor. İnsanlar en çok portre çizmemi istiyorlar. Resimleri yapıyorum, satıyorum. Aynı zamanda ev ekonomisine destek oluyorum. Eşim bu konuda bana çok destek verdi, onun sayesinde buralara geldim” dedi. (İHA)

    92b59d81-f519-4810-8b5c-5e28807fb9ca

    281effa6-e581-448a-b8b4-7bef50fc69aa

    852edf7b-fd78-4c0b-86e2-90bea957412a

    ef3fd1cc-4f25-47fb-a764-20c5e3aa40fcBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Vitrin


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Kendinden 20 yaş küçük sevgilisi eleştirildi! Oğlu sanılıyorKendinden 20 yaş küçük sevgilisi eleştirildi! Oğlu sanılıyor
    Ütü derdini ortadan kaldırıyor! Çarşaflardaki kırışıklıklar yok oluyorÜtü derdini ortadan kaldırıyor! Çarşaflardaki kırışıklıklar yok oluyor
    20 yaş daha genç görünüyor! İşte düz karnının sırrı20 yaş daha genç görünüyor! İşte düz karnının sırrı
    Anahtar Kelimeler:
    Resim Sivas Ev hanımı alara
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

    En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

    Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.