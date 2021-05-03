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  4. 10 yıldır aralıksız yapıyor! İşçiliğiyle demirci ustalarına taş çıkartıyor

10 yıldır aralıksız yapıyor! İşçiliğiyle demirci ustalarına taş çıkartıyor

03.05.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da ev işlerini bitirdikten sonra eşine yardıma giden 41 yaşındaki Özlem Kapağan, kaynak ve demir ustalarından farksız işlere imza atıyor. 10 yıl önce eşi İlhan Kapağan'ın iş yerini kendisine bırakarak taksi şoförlüğü yapmaya başlaması üzerine demircilik yapmaya başlayan Özlem Kapağan, ilk zamanlarda iş yerine gelen kişilerin çok şaşırdığını, zamanla kendisini görmeye alıştıklarını söyledi. Kapağan, “Kolay ya da zor diye bir şey yok, önemli olan o zorlukları yenebilmek" dedi.

10 yıldır aralıksız yapıyor! İşçiliğiyle demirci ustalarına taş çıkartıyor

Çıldır İlçesine bağlı Gölbelen köyünde yaşayan Özlem Kapağan, ev işlerini tamamlayıp, çocuklarını okula gönderdikten sonra köyde kaynak ve demir ustalığı yapan eşine yardımcı olmak için dükkana gitmeye başladı. Özlem Kapağan, zamanla işi öğrenip, meslekte ustalaştı. Bunun üzerine İlhan Kapağan, iş yerini eşine teslim edip, ilçe merkezinde taksicilik yapmaya başladı.

10 YILDIR ARALIKSIZ YAPIYOR

Eşinin kendisine bıraktığı mesleği 10 yıldır hiç ara vermeden sürdürdüğünü ifade eden Kapağan, işini severek yapıyor. Kaynak ve demir ustalığının çocuk büyütmek, yemek yapmak ve ev temizlemekten daha zor olmadığını belirten Kapağan, şunları söyledi:

"ÖNEMLİ OLAN ZORLUKLARI YENEBİLMEK"

"Zor işlerin üstesinden geldiğim zaman büyük bir gurur duyuyorum. Bu da beni motive ediyor. Kaynak ve demir ustalığı hiç de zor değil. İnsan yeri geldiğinde ekmeğini taştan çıkarır. Kolay ya da zor diye bir şey yok, önemli olan o zorlukları yenebilmek."

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"ERKEKLER BENİ GÖRÜNCE ŞAŞIRIYORDU"

Bölgede karın kalkıp çiftçinin tarlaya girmesi ile işlerinin 10 kat arttığını belirten Özlem Kapağan, "Evin işlerini tamamlayıp eşimin iş yerine gelerek ona yardım ediyordum. Daha sonra bu işi öğrenince eşim burayı bana bıraktı. Kendisi de Çıldır ilçe merkezinde taksicilik yapmaya başladı. Şimdi daha çok kazanıyoruz. Çiftçilerinin, pulluk, tapan, konteyner, at tırmığı, at arabası ve buna benzer tarım aletleri kırılıp veya bozulunca yapıyorum. İşlerim çok iyi. Yakınlarda bu mesleği yapan kimse olmadığı için çevre köylerden de buraya geliyor. Gücüm yettiğince bu işi yapacağım. İş yerine gelen erkekler karşılarında beni görünce şaşırıyordu. Ama şimdi herkes tanıyor. Elinde bir sanatın olması kadar güzel bir şey yok. Hele işini güzel yaparsan daha mutlu oluyorsun" dedi.

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DHA

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