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10 yıldır aranıyordu! Cinayet zanlısı, ikiz kardeşinin kimliğiyle saklanıyormuş

22.05.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkiz kardeşine ait kimlik belgesi ile 10 yıldır gizlendiği tespit edilen cinayet zanlısı, İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.

10 yıldır aranıyordu! Cinayet zanlısı, ikiz kardeşinin kimliğiyle saklanıyormuş

İzmir İI Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "Kasten öldürme ve silahla tehdit" suçlarından 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.U. isimli şahsın, tek yumurta ikizi olan ikiz kardeşi adına düzenlenmiş kimlik belgesi ve kardeşine ait otomobili kullanarak, 2011 yılından beri firari olduğunu tespit etti. Seferihisar ilçesinde bulunduğu belirlenen şüpheli H.U., İzmir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurulan yol kontrol noktasında, kardeşi adına düzenlenmiş kimlik belgesi ile kıskıvrak yakalandı. H.U.’nun Çorum Merkez ilçesinde 2011 yılında işlediği cinayet sebebiyle 10 yıldır arandığı ortaya çıktı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)

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cinayet İzmir

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