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10 yıldır seks yapamayan rahibin memelerinden süt geliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2018 17:22 | Son Güncelleme

Kenya'nin başkenti Nairobi'de yaşayan Rahip Francis Gichuru Gachieki'nin beynindeki hormon bezlerine yakın bir noktada bir kitle tespit edildi. Kötü huylu olmadığı söylenen kitlenin etkileri ise bir hayli kötü oldu.

10 yıldır seks yapamayan rahibin memelerinden süt geliyor

Kanser hücresine dönüşmeyen kitle rahibin tüm hormonal dengesini bozdu.

"10 YILDIR SEKS YAPAMIYORUM"

Evlendikten hemen sonra ortaya çıkan rahatsızlık nedeniyle rahip cinsel işlev bozukluğu yaşamaya başladı.

10 yıldır seks yapamadığını söyleyen Gachieki yıllar içinde aniden zayıfladı, sonra aniden obez oldu.

Rahibin yaşadıkları bunlarla da sınırlı kalmadı.

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MEMELERİNDEN SÜT AKIYOR

52 yaşındaki rahip Gachieki'nin göğüslerinden süt gelmeye başlayınca rahip soluğu doktorda aldı.

Bugüne kadar tedavi olmak için 9 bin Euro harcadı. Defalarca kez doktorun kapısını aşındırmasına rağmen hastalığına bir çözüm bulamadı.

2009 yılında bir radyo programına şans eseri denk gelen rahip hastalığının 'Prolaktinoma' olduğunu öğrendi. Yeniden doktora giden rahip, bu kez sorunlarına geçici çözüm olacak bir hap kullanmaya başladı.

Ancak adamın durumu 2014 yılında yeniden kötüleşti. Doktorlar rahibe Singapur, İsrail, Hindistan ya da ABD'ye gitmesini önerdi.

Ameliyat olması şart olan rahibin 17 bin Euro'ya ihtiyacı var. Şu sıralar para biriktirmeye çalışan adam bir gün bu sorundan tamamen kurtulabileceği günlerin gelmesini umutla beklediğini söylüyor.

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