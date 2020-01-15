100 bin dolarlık iPhone 11 Pro!

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın son model iPhone'ları, kısa bir süre önce hayatımıza giriş yaptı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi iPhone 11 serisinin piyasaya sürülmesiyle de bazı mücevher üreticileri, iPhone 11'e makyajlama işlemi uyguladılar ve normal bedeli (en azından dolar bazında) uygun olan iPhone 11 serisi için servet değerinde paralar istediler. Şimdi bu özel iPhone'lardan bir tanesi, bir YouTuber'ın eline geçti.

SÖZ KONUSU TASARIMIN İNSANLARA HİÇBİR FAYDASI YOK

Genelde teknolojiyle ilgili videolar çeken YouTube kanalı "MKBHD" tarafından yayınlanan bir video, Caviar tarafından tasarlanan, başlangıç fiyatı 100 bin dolar olan ve 120 bin dolara kadar da çıkabilen Solarius Zenith Full Gold iPhone 11 Pro'nun nasıl göründüğünü gözler önüne seriyor. Ancak YouTuber, bu tasarımı çok da beğenmemiş gibi görünüyor. Çünkü YouTuber,

söz konusu tasarımın insanlara hiçbir faydasının olmadığını söylüyor.

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Caviar tarafından hazırlanan bu tasarımın, telefonun sadece görünüşünü değiştirdiğini söylemek gerekiyor. Yani yukarıda fotoğrafını gördüğünüz iPhone 11 Pro, donanımsal özellikler açısından ekstra biz özelliğe sahip değil. Caviar tarafından yapılan işlemler, telefonun sadece dışındaki yapıyı değiştiriyor.