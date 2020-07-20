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Mobilya mağazasında yangın! 100 bin lira 15 dakikada kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2020 17:34 | Son Güncelleme

Bodrum’da bir mobilya mağazasına ait ürünlerin yandığı yangında, 15 dakikada 100 bin TL maddi hasar oluştu. Dakikalar süren yoğun çalışma sonunda yangın kontrol altına alınıp soğutma işlemi yapıldı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Mobilya mağazasında yangın! 100 bin lira 15 dakikada kül oldu

Bodrum’un Konacık Mahallesi Beylikkırlar mevkisinde bir mobilya mağazasının depo kısmı önünde duran ürünler, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sandalye, koltuk, şezlong gibi ürünleri saran alevler, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Kısa süre sonra depoya da sıçrayan yangından çıkan dumanlar, ilçenin birçok noktasından görüldü.

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112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ve ADM elektrik ekipleri sevk edildi. Deponun ön kısmında yanan ürünleri söndüren ekipler, daha sonra minderlerin bulunduğu depoya müdahale etti. 4 tarafı kapalı haldeki deponun kapısını açıp söndürme çalışması yürüten Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, arka kısma da kazmayla delik açıp oradan da müdahalede bulundu.

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Dakikalar süren yoğun çalışma sonunda yangın kontrol altına alınıp soğutma işlemi yapıldı. Yangında yaklaşık 100 bin TL maddi hasar oluştuğu bildirildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme yapıldı.

İHA

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