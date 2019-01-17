HABER

"100 bin öğretmen ataması talep ediyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 11:30 | Son Güncelleme

Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Talip Geylan: - "Şubat ayında 40 bin ilave atama ve ağustos ayında 60 bin olmak üzere 2019 yılı için 100 bin öğretmen ataması talep ediyoruz"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 40 bini şubatta, 60 bini ağustosta olmak üzere 2019 yılı için 100 bin öğretmen ataması yapılması talebinde bulundu.

Geylan, yazılı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığının 2018 yılında 20 bin öğretmen ataması yaptığını, ek 20 bin atama için yapılan mülakatların sonucunun da 15 Ocak tarihinde açıklandığını hatırlattı.

Şubat ayında yapılacak atamaların beklendiğini belirten Geylan, "Şubat ayında 40 bin ilave atama ve ağustos ayında 60 bin olmak üzere 2019 yılı için 100 bin öğretmen ataması talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ücretli öğretmen istihdamına da son verilmesi gerektiğini vurgulayan Geylan, sözleşmeli öğretmenlere yarıyıl tatilinde tayin hakkı verilmesini istedi.

- "23 Ocak'ta sözleşmeli öğretmenlerle eylem yapacağız"

Geylan, şunları kaydetti:

"Yargının sözleşmeli öğretmenliği kaldırması ve tüm öğretmenlerin kadrolu olarak atanması gerektiği yönünde karar vermesini bekliyoruz. Bu yapılana kadar da tüm sözleşmelilere yarıyıl tatilinde eş durumundan tayin hakkı verilmelidir. Bilinmektedir ki sözleşmeli öğretmenlere tayin hakkı tanınmadığı için öğretmenler eşlerinden, çocuklarından ayrı görev yapmakta ve aile bütünlükleri zedelenmektedir. Anayasamızın 41. maddesine de aykırı olan bu uygulamaya karşı Türk Eğitim-Sen olarak 23 Ocak'ta Ankara'da sözleşmeli öğretmenlerle eylem yapacağız. Sözleşmeli öğretmenler ile birlikte hem bu istihdam yöntemini protesto edeceğiz hem de yarıyıl tatilinde mutlaka sözleşmeli öğretmenlere tıpkı kadrolu öğretmenler gibi tayin hakkı tanınmasını isteyeceğiz."

PARTNEREski eşle nafaka kavgasıEski eşle nafaka kavgası
Soluk borusunun saplanan mermi çıkarıldı, sağlığına kavuştuSoluk borusunun saplanan mermi çıkarıldı, sağlığına kavuştu
'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen ataması Talep Talip Geylan

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

Süper Lig'de transfer bombası!

Süper Lig'de transfer bombası!

Teklif Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor

Teklif Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

Trump'ın paylaştığı tweet ortalığı karıştırdı!

Trump'ın paylaştığı tweet ortalığı karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rize'de çay fabrikasında yangın!

Rize'de çay fabrikasında yangın!

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı! Referandumda oyunu paylaşınca...

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!

Kürşat Yılmaz davasında flaş gelişme! İbrahim Tatlıses ve Alişan talebi

Davada flaş gelişme! İbrahim Tatlıses ve Alişan talebi...

Öğretmenin dikkati rezaleti ortaya çıkardı! Öğrenciye organize cinsel istismar....

Öğretmenin dikkati rezaleti ortaya çıkardı!

İzmir'den kar manzaraları

İzmir'den kar manzaraları

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Gören kamerasına sarıldı

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Gören kamerasına sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.