100 binde bir görülen hastalığı beyin baypasıyla yendi

DUYGU YENER - Türkiye'de 100 bin kişide bir görülen ve beyin damarlarını tıkayıcı bir hastalık olan "moyamoya"ya yakalanan 21 yaşındaki Merve Altunbaş, geçirdiği iki beyin kanaması sonrasında beyin baypası ile hayata döndü.

Adana'da yaşayan Altunbaş, üniversite sınavına hazırlandığı sırada beyin kanaması geçirdi. Kanama sonrasında yürüme ve görme kaybı yaşayan genç kız, uzun bir süre hastanede tedavi gördü. Üniversite hayallerine kaldığı yerden devam etmek istediği sırada Altunbaş'ın hastalığı yeniden ortaya çıktı ve tekrar beyin kanaması geçirdi. Yaşaması adeta mucize olan genç kız, Türkiye'de nadir merkezlerde uygulanan "beyin baypası" ile yaşam savaşını kazandı.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Merve Altunbaş, rahatsızlığının önce baş ağrısı belirtileriyle kendisini gösterdiğini belirterek üniversite sınavına hazırlandığı sırada ilk beyin kanamasını geçirdiğini söyledi. Önce yürüme ve görme kaybı yaşadığını, 36 gün hastanede tedavi gördüğünü ifade eden Altunbaş, iyileştikten bir yıl sonra tekrar beyin kanaması geçirdiğini aktardı. Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü'nden mezun olduğunu ifade eden Altunbaş, "Hastane ortamlarına alışkın olduğum için yaşadıklarım çok zor gelmedi. Üniversite hayalim hemşireliğe devam etmek istiyorum, sağlığıma tamamen kavuştuktan sonra eğitime tekrar başlayacağım." dedi.