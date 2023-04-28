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  4. 100'den fazla kişiyi 5 milyon lira dolandırdı! Gazetecilere söyledikleri şaşkına çevirdi: 'Assolistler en son çıkar'

100'den fazla kişiyi 5 milyon lira dolandırdı! Gazetecilere söyledikleri şaşkına çevirdi: 'Assolistler en son çıkar'

28.04.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de onlarca insanı 5 milyon liradan fazla dolandıran ve 39 ayrı suçtan sabıkası bulunan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, gazetecilere de "Assolistler en son çıkar. Yarışmacı arkadaşları tebrik ediyorum" dedi.

100'den fazla kişiyi 5 milyon lira dolandırdı! Gazetecilere söyledikleri şaşkına çevirdi: 'Assolistler en son çıkar'

Zonguldak Dolandırıcılık Bürosu Türkiye’de 100'den fazla insanı 5 milyon liradan fazla dolandıran ve 39 suçtan sabıkası bulunan şüpheli M.G’yi 2 aylık uzun süren takip sonucunda Samsun’da yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesine çıkarılan M.G., “Assolistler en son çıkar. Yarışmacı arkadaşları tebrik ediyorum” dedi.

SORGUSU DEVAM EDİYOR

Bir çok ilde başsavcılık tarafından hakkında soruşturma yürütülen Şantaj, Tehdit, Cumhurbaşkanına Hakaret, Dolandırıcılık, Nitelikli Dolandırıcılık gibi toplamda 39 ayrı suçtan dolayı hakkında arama kararı bulunan şüpheli M.G daha önce Eskişehir ve Ankara illerinde polisten son anda kaçtı. Zanlı bu kez Zonguldak polisinden kaçamadı. Şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
assolist dolandırıcı

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