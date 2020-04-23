100'üncü Yıl Marşı besteleyip çocuklara armağan ettiler

Marş için hazırlanan videonun orkestrasyonu Orçun Orçunsel tarafından yapılırken, Cihat Aşkın, Burak Bilgili, Mehru Ensari ve koro şefi Atilla Çağdaş Değer'in öncülüğünde çalıştırılan Yüzyılın Çocukları Korosu ve Mesut Çaşka tarafından çalıştırılan CAKA Filarmoni Orkestrası, marşı seslendirdi. Koronavirüs salgınından dolayı evlerde çekilen marş görüntülerinin kaydı, sesi, miksi ve mastering işlemleri Rıfat Beltekin tarafından yapıldı. Videoda marşı söyleyen orkestrada ise Arda Gürbüz, Azra Berrak Güzel, Beste Coşkun, Beyza Tur, Çağatay Yurt, Derya Defne Kaymak, Duru Eneyli, Elif Zülal Akınlar, Elif Sönmezyurt, Ezgi Nadime Kuyucu, Kıvanç Türkoğlu, Nazlıcan Bekir, Nefes Karahanoğulları, Ozan Ali Bilgili, Şeyda Güler, Tunya Aysel Şahin, Bengi Işık, Defne Anita Tura, Elif Eroğlu, Eylül Mollaoğlu, Eylül Takunyacı, İdil Olgar, Korcan Kurt, Nehir Kıran, Umutcan Topçu, Yağmur Tuna ve Zeynep Yiğitoğlu isimli çocuklar yer aldı.

"BU MARŞI YAZARKEN İÇİMİZDEKİ DUYGULAR TARİFSİZDİ."

Keman virtüözü, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın şunları söyledi:

"23 Nisan 2020 TBMM'nin kuruluşunun 100.yıl dönümü, bu vesileyle çok değerli opera sanatçısı Burak Bilgili ile beraber 'biz neler yapabiliriz' diye düşündük ve bir marş besteledik. Sözlerini ve bestesini kendimiz yaptık. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında bu marş çalınsın söylensin, bütün çocuklarımız bu marşı öğrensinler söylesinler diye biz bunu bir video haline getirdik. Çocuklarımızla birlikte yaklaşık 3 - 4 haftadır çalışmalar içerisindeydik. Bu marşı yazarken içimizdeki duygular tarifsizdi. 100.yıl dönümü için zannetmiyorum daha önce hiç kimse bir marş yazmadı. '100. Yıl' anlamında bu marşı biz bestelemek istedim Burak'la beraber. Bir gece ansızın bir fikir geldi bize otururken birlikte ve melodilerine başladık. Ben bir şeyler söyledim, Burak bir şeyler söyledi. Sonra Burak sözlerini yazdı. Ben ona bazı şeyler ilave ettim. Hem müziğini hem sözlerini ortaklaşa yazdığımız bir marş oldu. Duygularımız çok derindi, ülkemizi, insanlarımızı, çocuklarımızı sevmek bu duygularımızın başında geliyordu. Memleketimizi sevdiğimiz için bestelediğimiz bu eseri bütün çocuklarımıza hatta dünya çocuklarına armağan ediyoruz. Çocuklarımız bu marşı çok severek öğrendi ve çalıştılar. Biz bu marşı Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Ankara, İstanbul, İzmir ve Türkiye'mizin bütün şehirlerinde söylemek isterdik ama bildiğimiz gibi Covid-19 sebebiyle bu isteğimizi gerçekleştiremiyoruz. Biz de bu anlamda evlerimize kapandık ama bu demek değildir ki biz boş duracağız. Çalışmalarımızı evden gerçekleştirdik. Arkadaşlarımız bu birlikteliğe katıldı. Orkestrayı da aynı şekilde oluşturduk. Benim kurduğum 'Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları Filarmoni Orkestrası'nın üyeleri, koromuzda 'Yüzyılın Çocukları' adını verdiğimiz gönüllüler korosu."