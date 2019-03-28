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100 yaşındaki kadın dilencilik yaparken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 16:35 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, zabıta ekiplerince dilencilik yaparken yakalanan ve 100 yaşında olduğu belirtilen Ayşe A.,hakkında 'Kabahatler Kanunu'ndan kapsamında yasal işlem yapıldı.  Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kentin işlek caddelerinde dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

100 yaşındaki kadın dilencilik yaparken yakalandı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, zabıta ekiplerince dilencilik yaparken yakalanan ve 100 yaşında olduğu belirtilen Ayşe A.,hakkında 'Kabahatler Kanunu'ndan kapsamında yasal işlem yapıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kentin işlek caddelerinde dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Gazi Caddesi'nde dilencilik yapan Ayşe A., alınıp, Büyükşehir Belediyesi Dilenci Toplama Merkezi'ne götürüldü. Ayşe A., torunu Celil A.'nın kendisini zorla dilendirdiğini ileri sürdü. 'Kabahatler Kanunu'ndan hakkında yasal işlem yapılan Ayşe A., Celil A. tarafından alınıp, götürüldü.

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100 yaşındaki kadın dilencilik yaparken yakalandı

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