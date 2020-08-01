HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 100 yaşındaki Rukkiye Nine'yi görenler şaşırıyor!

100 yaşındaki Rukkiye Nine'yi görenler şaşırıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 08:37 | Son Güncelleme

TOKAT'ta kızı ve damadı ile kalan 100 yaşındaki Rukkiye Yalınalp, uzun yaşamanın sırrının doğal beslenme olduğunu söyledi. Yalınalp, tuzsuz yağı sevmediğini, tereyağı yerine ise don yağını (hayvanlardaki iç yağı) tercih ettiğini dile getirdi. Yakınları ise Yalınalp'ın genellikle serin yerlerde uyumayı tercih ettiğini ve suyu da mutlaka soğuk tükettiğini belirtti.

100 yaşındaki Rukkiye Nine'yi görenler şaşırıyor!

Merkeze bağlı Yelpe köyünde yaşayan 6 çocuk sahibi Rukkiye Yalınalp'in doğum tarihi Hicri takvime göre 1339 olarak gözüküyor. Miladi takvime göre 1920 doğumlu olan Rukkiye Yalınalp'in çocuklarının torunları da dahil toplam 60 torunu bulunuyor. 2000 yılında eşi Celal Yalınalp'i 81 yaşında kaybeden Yalınalp, kızı Fadime ve damadı Hayri Balı ile birlikte kalıyor. Yalınalp, uzun yaşamını sağlıklı ve doğal beslenmeye borçlu olduğunu söylüyor.

'TEREYAĞI DEĞİL, DON YAĞI YEDİM'

Gençliğinde çok çalışkan olduğunu söyleyen Rukkiye Yalınalp, "Eskiden yiğit idim, gece- gündüz çalışırdım, iyi beslenirdim. Tuzsuz yağa hiç elimi batırmadım. Tuzlu yağ ile yemeklerimi yaparım, yerim. Tuzsuz yağı tövbeler olsun yemem. Bolca helle ve düğü çorbaları içtim. Ben her şeyi severim. Hiçbir şeyi ayırt etmem. Şimdiye kadar hiç tereyağı yemedim. Hep don yağı yedim. Yoğurt ve peynir yerdim. Ben hiç hasta olup yatağa düşmedim. Hayatımda bir kere hastaneye gittim" dedi.

2

3

4

5

'SERİN YERİ VE SOĞUK SUYU SEVER'

Rukkiye Yalınalp'ın damadı Hayri Bal, "Özellikle don yağını çok sever. Hayatı hep onunla geçmiştir. Hazır tuzsuz yağlardan hiçbir zaman yememiştir. Çorba ve doğal besinlerle beslenir. Hastaneye bir sefer götürdüm. Hayatında üzerine yorgan atmamıştır. Nerede soğuk ve serin yer varsa orada yatar. Soğuk suyu çok sever. İçtiği su mutlaka buzlu olacak" diye konuştu.

'GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRIYOR'

Torunu Musa Bal ise, "Ninem hep yoğurt ve don yağı yemiş. Kimliğinde 1339 yazıyor. Hesaplıyorlar 100'lü yaşlara denk geliyor. Çok sağlam. Yemeğini yiyor. Lavaboya gidiyor. Burada geziyor. Sağlık durumu da gayet iyi. Görenler ise çok şaşırıyor. 11 çocuğu olmuş 5 tanesi vefat etmiş, 6 tanesi ise sağ. Toplamda 60 torunu var" dedi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İğrenç olay! Metro çıkışı kızları takip edip... İğrenç olay! Metro çıkışı kızları takip edip...
Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısıMeteoroloji'den o illere sağanak uyarısı
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı

Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı

Silahlı-bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var

Silahlı-bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var

Twitter'ı hackleyen çocuk tutuklandı

Twitter'ı hackleyen çocuk tutuklandı

Koronavirüs salgınında dünya genelinde günlük vaka sayısı rekor kırdı

Koronavirüs salgınında dünya genelinde günlük vaka sayısı rekor kırdı

Müjde Ar isyan etmişti! Mahkemelik oldular

Müjde Ar isyan etmişti! Mahkemelik oldular

Paylaştığı fotoğrafa ünlü isimden olay yorum! "Bir hamile güzelliği gelmiş"

Paylaştığı fotoğrafa ünlü isimden olay yorum! "Bir hamile güzelliği gelmiş"

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da vahşet! 'Daha öldüreceğim iki kişi var'

İstanbul'da vahşet! 'Daha öldüreceğim iki kişi var'

Adana'da genç kadına silahlı saldırı

Adana'da genç kadına silahlı saldırı

2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışmıştı! Tutuklandı

2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışmıştı! Tutuklandı

Bursa'da korkunç kaza! Aracın camından fırladılar

Bursa'da korkunç kaza! Aracın camından fırladılar

Vodafone’da internette erişim sorunu!

Vodafone’da internette erişim sorunu!

Diğer Haberler
Manisa'daki orman yangınında son durum!

Manisa'daki orman yangınında son durum!

Son dakika Akdeniz'de deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Akdeniz'de deprem!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı

Uşak'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Yola dökülen yağ ulaşımı aksattı

Yola dökülen yağ ulaşımı aksattı

Kaçan kurbanlığı 3 saatin sonunda yakalayabildiler

Kaçan kurbanlığı 3 saatin sonunda yakalayabildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.