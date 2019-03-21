HABER

100. yılda 19 bin 19 fidan ile Türkiye haritası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 18:21 | Son Güncelleme

Samsun Valiliği 100.

100. yılda 19 bin 19 fidan ile Türkiye haritası

Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Samsun kamu kurumları ve sivil toplum derneklerinin iş birliğiyle Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da ulusal Kurtuluş Mücadelesi’ni başlattığı Samsun’da, 100. yıl onuruna ve Orman Haftası kapsamında “100. Yılda 1919 kişiyle 19 bin 19 fidan dikiyoruz” etkinliği gerçekleştirdi.
Doğa yürüyüşü ile başlayan etkinlik günün anlam ve önemini ifade eden konuşmalar ile devam etti. Daha sonra 81 vilayetten getirilen topraklarla ekilen fidanlar, Büyükoyumca Mahallesi’nde bulunan ve Samsun Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait toplamda 20 hektarlık alanda, 19 bin 19 fidan dikilerek “100. Yıl Kurtuluş Ormanı” oluşturuldu. Böylece 100. yılın anısına dikilen fidanlardan Türkiye haritası oluşturulmuş oldu.

“81 vilayette fidan dikimi gerçekleştirildi”
Etkinlikte vosvos araç sergileri, Türk Endura Platformu ve Samoff gösterileri, izci toplulukları da yer aldı. Tek tek kurulan stantları ziyaret eden protokol üyeleri stant görevlileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Protokol üyeleri Samsun’dan başlayan Amasya, Erzurum ve Sivas illeriyle devam eden Kurtuluş Yolu güzergâhları başta olmak üzere 81 vilayette fidan dikimi gerçekleştirdi.
Etkinlik hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.
Etkinliğe, Samsun Valisi Osman Kaymak, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, protokol üyeleri, Kamu Kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile 81 vilayetten gelen öğrenciler katıldı.

100. yılda 19 bin 19 fidan ile Türkiye haritası

100. yılda 19 bin 19 fidan ile Türkiye haritası

100. yılda 19 bin 19 fidan ile Türkiye haritası

100. yılda 19 bin 19 fidan ile Türkiye haritası

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Mehmet Özhaseki, Polatlı’da MHP ile ortak miting düzenlediMehmet Özhaseki, Polatlı’da MHP ile ortak miting düzenledi
Bakan Kurum: TOKİ ile yaptığımız indirim kampanyası bugün başlıyor (2)Bakan Kurum: TOKİ ile yaptığımız indirim kampanyası bugün başlıyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Yüzde 22 indirim kampanyası başladı!

Yüzde 22 indirim kampanyası başladı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Kaçak maden ocağı faciası: Cansız bedenine ulaşıldı

Kaçak maden ocağı faciası: Cansız bedenine ulaşıldı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil kontrol altına alınmalı

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

Hepsi kamyon kasasından çıktı

Hepsi kamyon kasasından çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.