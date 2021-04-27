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1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 1000 TL pandemi destek başvuru sorgulama ekranı!

27.04.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen 1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları sorgulaması devam ediyor. Koronavirüs salgınında ekonomik açıdan en çok etkilenen vatandaşların yararlandığı sosyal pandemi destek başvurusu e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 1000 TL pandemi destek başvuru sorgulama ekranı!

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 1000 TL pandemi destek başvuru sorgulama ekranı!

Koronavirüs salgını nedeniyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL yardım parası veriyor. Pandemi başvuru sonucu e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Sosyal yardım alacak kişilerin evlerine PTT görevlileri tarafından 1000 TL zarfta teslim ediliyor.

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

E-Devlet üzerinden alınan başvurunun yine sonuçları da e-Devlet üzerinden öğrenildiği biliniyor. Olumlu sonuçlanan başvuruların ardından sosyal yardım parası PTT'den teslim edilirken başvurular hâlâ devam ediyor.

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

  • 0- Pazartesi

  • 2-Salı

  • 4-Çarşamba

  • 6-Perşembe

  • 8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

1000 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI

"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

  • Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

  • 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

  • 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

  • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

  • İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

  • İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar.
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Anahtar Kelimeler:
e-devlet pandemi

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