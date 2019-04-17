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101 saatlik rekor denemesi İKÜ’de!

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2019 17:28 | Son Güncelleme

İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ), düzenleyeceği bahar şenliği ‘İKÜ Fest’19’ kapsamında ‘Kent FM’, 101 saatlik kesintisiz canlı yayınla rekor denemesi yapacak.

101 saatlik rekor denemesi İKÜ’de!

İKÜ Ataköy Yerleşkesinde 24-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde, 26 Nisan Cuma akşamı Sıla, 27 Nisan Cumartesi akşamı ise Edis sahne alacak.

Organizasyonda aynı zamanda, Kent FM’in programcılarından Metehan Mert Çakır, geçtiğimiz yıl yine İKÜ’de gerçekleştirdiği 75 saatlik kesintisiz canlı yayın rekorunu, bu yıl da ‘Arka Koltuk King Size’ programı ile 101 saate çıkarmayı hedefliyor.

SILA VE EDİS SEVİLEN ŞARKILARINI GENÇLER İÇİN SÖYLEYECEK

‘İKÜ Fest 2019’da, 26 Nisan Cuma akşamı Evet Ne Söylüyoduk grubunun solisti Ayçin Asan ve Sıla, 27 Nisan Cumartesi akşamı Erdem Kınay ve Edis sahne alacak. 2 gün boyunca üniversitenin öğrenci kulüpleri ile yabancı uyruklu öğrenciler de düzenleyecekleri etkinliklerle festivale renk katacak.

75 SAATLİK REKOR 101 SAATE ÇIKARILACAK

Festival kapsamında bir de rekor denemesi yapılacak. Geçtiğimiz yıl ‘Arka Koltuk XXL’ programı ile 75 saat aralıksız canlı yayında kalan Metehan Mert Çakır, bu yıl rekoru 101 saate çıkarmak için mikrofonda olacak. İKÜ, Kent FM ve Mynet işbirliğiyle gerçekleşecek ‘Arka Koltuk King Size’ canlı yayını, 24 Nisan Çarşamba günü 07.00’da başlayacak, 28 Nisan Pazar günü 12.00’da sona erecek. Aydilge, Can Kazaz, Gökhan Türkmen, Güliz Ayla, Kalben, Kargo, Kurtalan Ekspres, Manuş Baba, Redd, Tuna Kiremitçi gibi 40’tan fazla ünlü isim canlı yayın konuğu olacak ve mini performanslar sergileyecek.

King Size, 45 milyon ziyaretçisi olan Türkiye’nin en büyük haber ve eğlence portalı Mynet’ten ve Kent FM web sitesi üzerinden izlenebilecek. Mynet Kadın, Mynet Yemek, Mynet Espor ve Mynet Trend'in sosyal medya kanallarından kesintisiz eğlenceyi takip edebilirsiniz!

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101saat king size sıla arka koltuk

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