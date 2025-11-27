101 yaşındaki kadın uzun yaşamın sırrını açıkladı: "Bu iki yiyeceği sakın yemeyin"

İspanya’nın Bask bölgesinde yaşayan 101 yaşındaki vücut geliştirici Iñaxi Lasa, her gün iki saat spor yaparak sürdürdüğü şaşırtıcı yaşam enerjisiyle dikkat çekiyor. Lasa, sosyal medyada binlerce kişiye ilham olurken uzun yaşamının sırrını da paylaştı.

ZORLU BİR HAYATA RAĞMEN PES ETMEDİ

Lasa, II. Dünya Savaşı’nı, meme kanserini, iki kalça kırığını, glokom ameliyatını, makula dejenerasyonunu ve 98 yaşındayken geçirdiği Covid-19’u atlatarak adeta hayata meydan okudu. "Her gün osteoartritle savaşıyorum ama pes etmek yok" dedi.

94 YAŞINDA SPOR SALONUYLA TANIŞTI

Spor hayatı ise oldukça ilginç bir tesadüfle başladı. Bakıcısının sakatlanması üzerine spor salonu kartı Lasa’ya kaldı ve o da 94 yaşında ağırlık antrenmanlarına başladı.

Her gün oğlu Iñaki ile birlikte spor salonuna giden Lasa, "İki saat güç antrenmanı yapıyoruz, kardiyo yok. Güç antrenmanı beni hem fiziken hem zihnen dinç tutuyor" sözleriyle rutinini anlattı.

"UZUN YAŞAMANIN İLACI: BU İKİ BESİNDEN UZAK DURUN"

Beslenme konusunda da oldukça net: Zeytinyağı ve sebzeler uzun yaşamının merkezinde yer alıyor. Buna karşın un ve şeker tüketmediğini vurgulayan 101’lik sporcu, "Neredeyse hiç un ve şeker yemiyoruz. Beyaz et ve bol sebze tüketiyoruz. Diyet de en az hareket kadar önemli" dedi.

SOSYAL MEDYADA 130 BİNDEN FAZLA TAKİPÇİ

Oğlu ile birlikte sosyal medyada eğlence amaçlı paylaşımlar yapan Lasa, kısa sürede fenomen hAline geldi. TikTok ve Instagram’da 130 binden fazla takipçiye ulaşan 101 yaşındaki sporcu, "Sosyal medya yaşlılara görünürlük ve güç veriyor" şeklinde konuştu.

TARLADAN SPOR SALONUNA UZANAN BİR ÖMÜR

1924’te Bask Bölgesi’nde doğan Lasa, gençliğini tarımda geçirdiğini anlatıyor. "34 yaşında evlendim, bir oğlum var. Torunum yok ama hayatı dolu dolu yaşadım" diye ekledi.