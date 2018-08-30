103 metrelik ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanması'na ait 'USNS Carson City T-EPF-7' isimli, 103 metrelik savaş gemisi, Akdeniz'e inmek üzere yol aldı. Marmara Denizi'nden saat 14.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD Donanması'na ait, 103 metre uzunluğundaki 'USNS Carson City T-EPF-7' isimli savaş gemisi, saat 15.30 sıralarında, manevra yapılması en güç nokta Nara Burnu'nu dönerek, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyündeki dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen ABD savaş gemisine, güvenlik için 2 Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. İlk olarak Ege Denizi'ne açılacak ABD savaş gemisi, ardından Suriye'nin İdlib kentiyle ilgili sıcak gelişmelerin olduğu, Rusya'nın da son günlerde filosunu indirdiği Akdeniz bölgesine doğru yol alacak.
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